En medio de la emocionante final del Clausura 2024 entre el Club América y Cruz Azul, la figura del popular streamer Ibai Llanos ha despertado una fuerte controversia después de recibir amenazas por parte de fans del equipo celeste.

Después de su aparición en las redes sociales del Club América, Llanos ha recibido amenazas y mensajes de odio de algunos aficionados del Cruz Azul, quienes tomaron mal su vinculación con el equipo rival.

Durante una transmisión en su canal de Twitch, Ibai compartió con sus seguidores los ataques que ha recibido, mostrando su sorpresa por la reacción de los fanáticos.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de mantener un espíritu deportivo y respetuoso en el futbol, donde la pasión por el juego no debe traducirse en comportamientos violentos.

¿Ibai Llanos apoyó al Club América en la final?

El reconocido influencer español Ibai Llanos generó revuelo en las redes sociales al confirmar su presencia en el Estadio Azteca para presenciar la final del Clausura 2024 entre el Club América y el Cruz Azul.

A través de las plataformas digitales del Club América, Ibai Llanos expresó su emoción por asistir al encuentro y alentar a un ambiente vibrante en el Coloso de Santa Úrsula.

Tras la publicación del Club América, Ibai Llanos recibió una oleada de mensajes de odio y amenazas en sus redes sociales, situación que compartió con sus seguidores durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch.

A pesar de que el streamer nunca expresó su apoyo hacia alguno de los equipos contendientes, los aficionados de Cruz Azul manifestaron su malestar por su aparición en las redes del equipo americanista..

Ya lo dijo Ibai Llanos, ¿qué más necesitamos? 🫡



¡Que el Estadio Azteca se pinte de amarillo! 🏟️💛 pic.twitter.com/jCvxNTcELn — Club América (@ClubAmerica) May 26, 2024

¿Cómo reaccionó Ibai Llanos tras las amenazas de aficionados del Cruz Azul?

Ibai Llanos, conocido streamer español, reaccionó con notable calma y sentido del humor tras recibir amenazas de algunos aficionados del Cruz Azul después de su aparición en las redes sociales del Club América.

Durante una transmisión en su canal de Twitch, Ibai Llanos compartió con sus seguidores los mensajes de odio que recibió y detalló cómo surgió la controversia.

“Ayer fui al Estadio Azteca y me dicen ‘¿puedes grabar un video para que la gente venga de amarillo?’ Los de Cruz Azul (me comentaron) ‘hijo de puta’, ‘te vamos a matar’”, explicó Llanos, evidenciando la intensidad de las reacciones.

A pesar de la gravedad de las amenazas, Ibai mantuvo su característico tono despreocupado y hasta bromeó sobre la situación. “Un tío me saca la captura de mi canal de Twitch y me deja de seguir, pero la verdad es que me da un poco igual”, añadió.