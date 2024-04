Tecatito Corona regresó al futbol mexicano para jugar con Rayados de Monterrey, el equipo que lo vio nacer como profesional, sin embargo, el mundialista con la Selección Mexicana no ha tenido un buen rendimiento esta temporada.

Muchos aficionados de Rayados de Monterrey esperaban que su canterano tuviera un espectacular cierre de carrera en México, pues logró grandes cosas en Europa.

El bajo nivel en el rendimiento del Tecatito Corona podría tener varias causas, como las lesiones que no le han permitido desarrollarse de la mejor manera al ex futbolista del Porto y del Sevilla.

Sin embargo, salió a la luz otra de las razones por las que no ha podido estar en su mejor nivel, pues revelaron que el futbolista está pasando por una fuerte depresión.

Tecatito Corona estaría en tratamiento contra la depresión

Tecatito Corona estaría en un tratamiento contra la depresión que le surgió luego de regresar al futbol mexicano para jugar con Rayados de Monterrey.

El mundialista con la Selección Mexicana en Rusia 2018 habría pensado que tendría un papel más determinante en el plantel de Rayados de Monterrey, algo que no ha pasado con Tecatito Corona esta temporada.

“El Monterrey comenzó un tratamiento con él (Tecatito Corona) en cuestión de psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, individuales para él, además de que se está curando de un pequeño desgarro”, dijo Santiago Fourcade en Récord Plus.

Tecatito Corona ha recibido ayuda psicológica (JONATHAN DUENAS / Mexsport)

¿Por qué el Tano Ortiz no usa a Tecatito Corona en Rayados de Monterrey?

En el mismo programa también se reveló la razón por la que el Tano Ortiz no le ha dado tantos minutos a Tecatito Corona en el equipo titular de Rayados de Monterrey.

Según Santiago Fourcade, el Tecatito Corona no tiene las características para entrar en el sistema de juego que el Tano Ortiz quiere implementar en Rayados de Monterrey.

“El Tano no juega con extremos, sino que juega con mediocampistas que pisan hacía adentro, Jesús Corona no entraba tanto en el esquema. El Tano le pide a Jesús que no ha podido rendir tácticamente”, aseguró.