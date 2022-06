Se vendría un bombazo. Y es que la Selección de Perú podría ir al Mundial de Qatar 2022 por una posible alienación indebida de la Selección de Australia.

Esto por el partido de repechaje internacional, en donde los de Oceanía derrotaron a los sudamericanos por vía de la serie de penaltis, y así clasificaron a Qatar 2022.

El reclamo que se comenzó a hacer viral en redes sociales, va dirigido al jugador Awer Mabil, nacido en Sudán del Sur, pero naturalizado australiano.

Hay algo raro, según los peruanos, en su alineación.

Selección de Perú quiere ir a como dé lugar a Qatar 2022

La Selección de Perú tendría esperanzas en ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, por supuesta alineación indebida del jugador de origen africano, Awer Mabil.

Awer Mabil, es un futbolista nacido en Sudán del Sur, hace 26 años. El centrocampista, se tiene registro, ha participado en Selecciones Sub 20 y Sub 23 de la selección australiana.

Pero el reclamo de la gente de Perú, el cual no lo ha hecho oficial , es que el jugador no tiene cinco años viviendo en Australia y por esa razón, no podría estar autorizado para jugar con la Selección , según las reglas de FIFA.

¿Le hicieron fraude a la Selección de Perú?

La Selecicón de Perú, equipo de la Conmebol, tendría la esperanza de ir a Qatar 2022, por una supuesta alineación indebida del volante Awer Mabil, de la selección de Australia.

Se acusa que Mabil no tiene cinco años viviendo en el país de Oceanía, por lo que no podría cumplir con la legislación de la FIFA.

Pero parece que la ilusión se desvanecerá, ya que Awer Mabil llegó desde que tenía 11 años a Australia, como refugiado de la guerra civil , junto con sus padres.

Años después, ya como futbolista profesional, se fue a jugar durante varios años a las ligas de Dinamarca, Portugal y Turquía, pero con pasaporte australiano, correctamente tramitado.

Así que Perú tendrá que aguantar y resignarse. Australia va al Mundial. O sea que los hincas hicieron un Chile, combinado que de igual modo quería colarse a la máxima cita via el escritorio.

