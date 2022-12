Un episodio más de violencia en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022 y uno de los protagonistas es el ex futbolista Samuel Eto’o.

Samuel Eto’o, ex jugador del FC Barcelona y que además es el actual presidente de la Federación de Futbol de Camerún, no se aguantó y se calentó, tanto que terminó agrediendo a un fan.

¿Cómo sucedieron las cosas entre Samuel Eto’o y ?

Luego del partido entre la Selección de Brasil y la Selección de Corea del Sur, donde la Canarinha avanzó por goleada a los cuartos de final, se dio la patada de Samuel Eto’o a este fan.

Ya en las inmediaciones del Estadio 974, que por cierto vivió su último partido antes de ser desarmado, Samuel Eto’o caminaba cuando un fan se le acercó a decirle algunas cosas.

Aunque no se sabe con exactitud qué fue lo que este personaje le dijo al ex futbolista, tuvo que haber sido algo muy fuerte, pues la reacción de Samuel Eto’o no es normal.

Samuel Eto’o pegándole una patada a un fan pic.twitter.com/IJVRhsXSLI — 🅿🇪🇸 (@finallyxpablo) December 6, 2022

El fan llevaba una cámara que fue destruida

Durante la agresión que sufrió por parte de Samuel Eto’o, este fan no dejó de grabar en ningún instante con una cámara que llevaba sobre un soporte, pero esta terminó destruida.

Tras la patada, la cámara de este personaje al parecer quedó inservible.

Habrá acciones legales contra Samuel Eto’o

De acuerdo a varios medios de comunicación, este fan que además es youtuber, tomaría acciones legales contra Samuel Eto’o.

Por lo que en los próximos días podríamos ver qué sucede con esta situación, que fue revelada gracias a un video que de inmediato se hizo viral en redes sociales.

Habrá que esperar si el tema legal se presenta en los siguientes días, en medio de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

Mientras tanto, están casi listos los cuartos de final de este torneo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok