Luis Enrique y la Selección de España quedaron eliminados de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la fase de octavos de final, por la sorpresiva selección de Marruecos; sin embargo, el ego del español se mantiene “por los cielos.

En entrevista con su compatriota Ibai Llanos , el también ex técnico del FC Barcelona, apuntó que no ve a ninguno de los semifinalistas superior al joven combinado español, que no avanzó de octavos de final.

“Siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo de jugadores era muy bueno. He mirado los semifinalistas y no veo ninguno mejor que España”, declaró el timonel, quien se encuentra sin equipo.

Luis Enrique fue destituido de la Selección Española, luego de su fracaso en el Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique desea que Lionel Messi se corone en Qatar 2022

En una de sus conferencias previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Luis Enrique declaró que de no ser España, le gustaría ver a Argentina coronarse por Lionel Messi.

“Si no ganara España la Copa del Mundo me gustaría que lo ganara Argentina por un jugador de la talla de Leo Messi. Sería injusto que se fuera sin ganar un Mundial”, declaró el 18 de noviembre.

Esta ocasión, en el en vivo con Ibai Llanos, Luis Enrique reafirmó su deseo por ver a Leo Messi ganar el Mundial de Qatar por “lo que significa para el futbol, pero si no, que gane el mejor”.

