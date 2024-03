Chicharito Hernández llegó a Chivas y de inmediato tomó el rol del líder, aunque su voz se ha escuchado más en el vestuario que en la cancha, situación que ha causado controversia y por fin, un jugador habló sobre el comportamiento del exseleccionado mexicano.

Chivas no la ha pasado nada bien en lo que va del año, quedaron eliminados de la Concachampions a manos del América y en la Liga MX suman tres derrotas consecutivas, lo que ha elevado las voces de los líderes en el vestuario, en especial la de Chicharito Hernández.

Chicharito Hernández ha llamado más la atención por sus declaraciones que por sus actuaciones en la cancha. En el vestuario de Chivas también se ha hecho oír y habría reprimido a más de un jugador para darle consejos.

Ante la postura de Javier Hernández en el vestuario Chiva, Isaac Conejito Brizuela alzó la voz y habló sobre el comportamiento de su nuevo compañero.

¿Qué dijo Isaac Conejito Brizuela sobre Chicharito Hernández?

Isaac Conejito Brizuela aseguró que todos respetan los comentarios de Javier Chicharito Hernández en el vestuario de Chivas, debido a su experiencia y trayectoria.

“Somos un excelente grupo. Cuando él empieza a hablar, guardamos silencio y tratamos de escuchar y de aprenderle por toda la trayectoria que hizo, por la experiencia que tiene y ha venido a sumar”, señaló Brizuela sobre el comportamiento de Chicharito Hernández en entrevista con Claro Sports.

“Él (Chicharito Hernández) lo ha dicho: ‘yo he venido a sumar, a pelear un puesto, porque el que venga aquí no me hace ser titular desde el primer momento. Es ganarme día con día un puesto’,” agregó Brizuela.

“Creo que eso también motiva al compañero que obviamente sabemos que el entrenador puede respetar algunas jerarquías, pero al final de cuentas, al mejor es al que va a poner. Así que yo contento con el equipo. Todos estamos muy unidos y con el mismo objetivo de de jalar todos parejo”, cerró Brizuela.

“Estamos tranquilos, podemos competirle a cualquiera” 🐐



Isaac Brizuela habla de cara al Clásico Nacional y asegura que tienen la capacidad de pelearle a cualquier equipohttps://t.co/MU8mk2N4bC pic.twitter.com/9gw5dECTlQ — Claro Sports (@ClaroSports) March 16, 2024

¿Está roto el vestidor de Chivas por el Chicharito Hernández?

Isaac Brizuela negó que exista distanciamiento entre Chicharito Hernández y los demás jugadores de Chivas.

“Esas son puras especulaciones y a veces hasta nos da risa. Son cosas que en verdad nos da risa, pero a la vez te da coraje porque no es posible que por una simple imagen o algún comentario ya la gente piense lo peor o crean que estamos rotos en el vestidor”, señaló Isaac Brizuela sobre Chicharito Hernández.

Por último, Brizuela estuvo de acuerdo con Chicharito Hernández sobre sus declaraciones tras la victoria ante América en el Estadio Azteca,

“Lo que quiso decir el Chícharo es que todos mencionan (al América) como un equipo invencible, que nadie le podía ganar en casa. Muchos decían que era el rival a vencer, que nos iban a golear. El Chícharo lo tomó de esa manera de que fuimos y le ganamos en casa”, explicó Brizuela.