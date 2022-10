El Pony Ruiz, ex futbolista y leyenda del Club Santos Laguna, fue denunciado por su ex esposa a través de redes sociales por no hacerse cargo de sus dos hijos, de los cuales dos están enfermos.

El Pony Ruiz atraviesa por una serie de severas acusaciones por parte de su ex pareja, Eliana, la cuál reveló los abusos y maltratos que ha sufrido por parte del ex jugador chileno de la Liga MX.

“Tengo una hija con lupus, otra con problemas de tiroides y problemas emocionales causados por él (Pony), yo tengo muchos problemas de salud a raíz de la separación, fui 2 años maltratada ” confesó Eliana.

“Quiere destruir a su familia, ya la destruyó pero ahora quiere destruirla más... Me amenazó con venir hasta Chile y quitármelo todo...Esa es su verdadera cara, es un monstruo ” sentenció.

Hasta el momento, Rodrigo Ruiz no se ha pronunciado al respecto por los señalamientos que se han hecho en su contra, que de ser ciertos, podrían traerle una serie de problemas y consecuencias legales.

Eliana le envía este mensaje explicando su situación actual…con su ex esposo y padre de sus cuatro hijos. pic.twitter.com/McYHrBePyS — MARCELA 🇦🇷🇲🇽bly ayin hara (@Marsherams81) October 11, 2022

Caso Pony Ruiz: ¿Qué otros futbolistas han sido señalados de no hacerse cargo de sus hijos?

El caso en el que el Pony Ruiz es señalado de no hacerse responsable de la manutención de su familia, trae a nuestra memoria otros casos en el futbol mundial que se han dado.

Samuel Eto’o, gran leyenda del FC Barcelona, fue objeto de señalamientos en 2021 por abandonar a sus hijos, pero no solo en por una mujer, sino por tres que dicen tener familia con el ex jugador camerunés .

Enner Valencia también ha atravesado por esta controversia de no hacerse cargo de su familia, tanto que en un duelo entre la Selección de Ecuador y la Selección de Chile, sucedió un hecho inédito.

La policía llegó al Estadio Olímpico Atahualpa para arrestar a Enner por falta de pago de la manutención de su hija, pero con lo que no contaba la autoridad, era que el atacante de 32 años de edad fingiera una lesión y se escapara en ambulancia del recinto.

Pony Ruiz: Estadísticas en el futbol mexicano

Partidos jugados: 733

Equipos: 6

Goles: 134

Asistencias: 217

2x Campeonatos con el Club Santos Laguna (2001 y 2004)

