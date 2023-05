Pollo Briseño analizó la forma de juego del Club América y dejó clara la manera en la que Club Chivas le podría ganar en el Clásico Nacional.

Club América y Club Chivas se medirán en las semifinales del Clausura 2023; será una edición más del Clásico Nacional lleno de emociones y acción. No obstante, el Pollo Briseño analizó la manera en que podrían llevarse el triunfo.

Y es que, el jugador del Rebaño señaló que el cuadro azulcrema sabe cómo ganar posición a partir de las cualidades de sus laterales.

“Cuando ellos tienen buena posición en campo rival, hacen amplitud, laterales largos, abiertos, con Layún y con Fuentes. Con los dos extremos, más Leo que es zurdo”, aseguró para Claro Sports.

Asimismo, señaló la manera en la que podrían contrarrestar dicho efecto y sería abarcando los espacios que dejan los laterales y aprovechando los contragolpes.

“Si nosotros podemos unificar esas pasadas de los laterales y abarcar los espacios que dejan en los contragolpes o transición defensa- ataque”, agregó.

Para los que les gusta que se hable de futbol, aquí el Pollo Briseño analiza al América y cómo podrían superarlos.



pic.twitter.com/mjTSSJGNLd — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) May 16, 2023

Pollo Briseño y su amor por Club Chivas

El Pollo Briseño, confesó que espera seguir defendiendo los colores de Club Chivas muchos años más y su amor por el futbol, es tanto, que para él fallecer dentro de una cancha, sería una “muerte bonita”.

“Si me tengo que morir de un paro cardiaco dentro de la cancha, sería la muerte más bonita para mí. A mí me gusta el futbol, lo vivo, me apasiona. Que la gente lo vea y lo reconozca, se me pone la piel chinita y con más razón me voy a matar por este este escudo, por las Chivas. Espero estar otros 10, 20 años en el club. Al final es ser recíproco y cómo es, ganando, siendo campeón”, dijo para TUDN.

Club Chivas vs Club América: ¿Cuándo es el Clásico Nacional?

Jueves 18 de mayo- 20:10 horas tiempo del centro de México- Club Chivas vs Club América

Domingo 21 de mayo- 20:00 horas tiempo del centro de México- Club América vs Club Chivas

