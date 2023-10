Pollo Briseño mandó al hospital a un joven portero de Club Chivas, por un terrible choque en pleno Clásico Tapatío.

Y es que, el Pollo Briseño mandó al hospital a su propio compañero de equipo luego de un fuerte choque en el partido contra Atlas FC en una edición más del Clásico Tapatío.

El arquero Raúl Rangel tuvo que salir de cambio debido al protocolo de conmoción cerebral y la ambulancia ya lo esperaba afuera del estadio para llevarlo de inmediato al hospital y que fuera atendido.

El accidente pasó casi en los primeros minutos de juego, es por eso que el Wacho Jiménez tuvo que entrar al quite, por su parte Raúl Rangel tuvo que abandonar el campo de juego en el carrito de emergencias.

Hasta el momento no se conoce la gravedad de la lesión que sufrió, sin embargo encendió las alarmas en Club Chivas.

Club Chivas. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Club Chivas en el Clásico Tapatío

Cabe recordar, que Club Chivas se llevó el Clásico Tapatío, con un marcador abultado, pues finalizaron 4-1.

Los goles del Rebaño fueron de: Fernando Beltrán, doblete de Ricardo Marín y otro tanto más del Piojo Alvarado.

Finalmente, Paunovic dio resultados y en conferencia de prensa expresó su sentir respecto a los rumores que lo ponían fuera de Club Chivas , pues aseguró que no pretende irse del equipo.

“Nunca les dije a los muchachos que me iba. Y lo único que dije es que no quiero hablar de nada. Estuve callado y sólo les dije: me hablaron con las acciones. No tengo que responder a los rumores”, dijo en conferencia de prensa.

Veljko Paunovic tras el triunfo de Club Chivas

Por su parte, Veljko Paunovic reiteró u deseo de seguir trabajando y dar su máximo en Club Chivas a pesar de las polémicas por indisciplinas que se han presentado en el equipo.

En ese sentido, el técnico mencionó que ya están tratando ese asunto y no puede decir más de lo que dice el comunicado.

“Esta semana se ha hablado mucho y creo que se ha resuelto. Hay un comunicado y este se mantiene firme como está. Que levante la mano quien no se ha equivocado, estamos listos para persona, pero hay quien quiere ser perdonado y esa parte debe de poner de su parte, tomar el primer paso”, añadió.

