El Pocho Guzmán lleva tiempo siendo uno de los mejores jugadores mexicanos; sin embargo, no fue tomado en cuenta por Gerardo Martino para la Selección Mexicana.

Es por ello que, luego de la coronación del CF Pachuca en la Liga MX, el Pocho Guzmán lanzó un dardo en contra de Gerardo Martino, pues afirmó no saber las razones de su ausencia.

“¿Es rarísimo, no? (El que no lo convoquen) No me duele, estoy bien feliz. Deberían preguntarle al señor”, dijo Víctor Guzmán al ser cuestionado sobre el Tricolor

Y añadió: “El señor es el que toma la decisión y como jugador está dar lo mejor de mí y como siempre dije, en los números en mi posición soy el más alto en asistencias y goles, pero si no le gusta al señor, es otra cosa”.

Pocho Guzmán, uno más de los borrados en Selección Mexicana

El Pocho Guzmán ha tenido muy gratos momentos con el CF Pachuca, inclusive se convirtió en una pieza clave del título.

Por si fuera poco, metió gol en dos finales consecutivas , lo que habla de su regularidad y constancia.

Es por eso que sorprende que Gerardo Martino no le haya tomado en cuenta para la Selección Mexicana desde 2019 .

Para muchos, Tata Martino borró al canterano del Club Chivas debido a sus supuestos problemas disciplinarios y por el doping positivo que arrojó.

Sin embargo, Víctor Guzmán cumplió con la sanción por tal hecho y pudo reintegrarse con normalidad al futbol.

Desde entonces, se caracterizado más por sus buenas actuaciones dentro del terreno de juego que por su andar vertiginoso fuera de él.

El futuro del Pocho Guzmán

Pese a que fue un baluarte para el CF Pachuca, el Pocho Guzmán podría ser vendido a otro equipo dentro de México o del extranjero si es que llega a la Bella Airosa la oferta adecuada.

Es más, se habla de que el Club Chivas podría aparecer de nuevo en la órbita para intentar llevarse a Víctor Guzmán al equipo que lo formó pero en el cual por una u otra cosa jamás pudo consolidarse.

