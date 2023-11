El Pocho Guzmán le mandó un mensaje a Alexis Vega, quien el pasado sábado 10 de noviembre tuvo una pésima actuación en lo que marcó su regreso al Club Chivas.

Y es que Alexis Vega falló un penal que pudo significar el empate para Club Chivas en el partido que finalmente perdió frente al Club Pumas. Sin embargo, el Pocho Guzmán salió en su defensa.

Pues en una publicación de Instagram reconoció que, lejos de seguir reventando a Alexis Vega, lo mejor es ayudarle a que renazca luego de las indisciplinas que lo rodearon.

“Te hemos reventado tanto, que ni siquiera tu sabes que es lo que quieres”, comienza la publicación que el Pocho Guzmán compartió y en la cual colocó la leyenda “ a muerte, mi perro ”.

Mensaje del Pocho Guzmán a Alexis Vega (Instagram Pocho Guzmán)

¿Alexis Vega podrá volver a ser figura con Club Chivas?

La publicación compartida por el Pocho Guzmán finaliza mostrando esperanza en que Alexis Vega sea fundamental en los cuartos de final del Apertura 2023, en donde el Club Chivas enfrentará al Club Pumas.

“Yo sé que puedes demostrar eso que tanto quieres en los dos partidos de Cuartos de Final, y toda esa gente que te ha reclamado, reventado me incluyo, serán las mismas que volverán a gritar positivamente por ti”, dice la publicación al parecer hecha desde una página de fans.

Pero el Pocho Guzmán la retomó en su cuenta de Instagram para mostrarle a Alexis Vega que el plantel de Chivas lo respalda más allá de esa falla que terminó por marginarles al quinto lugar de la tabla general.

Lo que ocasionará que los cuartos de final ante Club Pumas se cierren en el Estadio de Ciudad Universitaria y no en el Akron.

Pocho Guzmán también ha quedado a deber

Si Alexis Vega ha pasado de noche, vaya que el Pocho Guzmán no está lejos de ello, y es que el ex Pachuca no ha podido ser ese referente que fue en el torneo anterior.

De hecho, en el actual Apertura 2023 ha estado varios partidos en la banca y en algunos ni siquiera ha jugado, lo que demuestra su inconsistencia.

Pero es claro que el Club Chivas necesita tanto del Pocho Guzmán como de Alexis Vega para llevarse la eliminatoria ante el Club Pumas y seguir soñando con el título.

