Pato O’Ward se ha visto involucrado en un escándalo de la Fórmula 1 este martes 2 de agosto, día en el que se han estado haciendo anuncios de los próximos movimientos de las escuderías participantes.

La Fórmula 1 ha entrado en su receso de un mes para regresar con la parte final de la temporada 2022, sin embargo, eso no le ha impedido a los equipos seguir con las actividades fuera de la pista.

Pato O’Ward ha quedado en medio de la situación que ha conmocionado a la Gran Carpa en las recientes horas con el anuncio de Alpine que ha vinculado ha Oscar Piastri con ellos para el 2023.

Oscar Piastri salió a desmentir el comunicado lanzado a través de las redes sociales de Alpine con el siguiente mensaje: “Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año.”

“Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023 . No conduciré para Alpine el próximo año” concluyó el piloto australiano.

La respuesta de Pato O’Ward ante el anuncio de Alpine y Oscar Piastri

Pato O’Ward, quien se encuentra compitiendo en la IndyCar Series a la espera del llamado de la Fórmula 1, no pudo evitar referirse ante lo sucedido con un mensaje oculto.

“Alexa, toca Deja Vu” publicó el piloto mexicano de 23 años de edad tras darse a conocer que la razón por la que Piastri no correrá para Alpine en la campaña 2023 de la F1, es que McLaren prepara todo para hacerse con sus servicios.

McLaren es el equipo bajo el que Pato O’Ward estaría compitiendo en su llegada a la Gran Carpa, sin embargo, esta se vería frustrada con la incorporación del italiano a la escudería británica.

Pato O’Ward: Siguiente carrera en IndyCar Series

