La develación de la lista de la Selección Mexicana para el Mundial Qatar 2022 sigue causando polémica, principalmente por el tema de Raúl Jiménez y la ausencia de Santiago Giménez.

Esta controversia llegó hasta el padre de Raúl Jiménez, quien arremetió en par de ocasiones contra Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports, por supuestas mentiras que lanzó en el programa La Última Palabra.

“Se aceptan las críticas y pensar diferentes, eso siempre es bienvenido, pero mentir como ese cuate. A ese tipo lo considero un pseudoperiodista que por ganar la nota, no sé si le paguen por mentir”, declaró el padre del Raúl en entrevista para ESPN .

“Andaba diciendo que ya se tenían a los cinco recortados y empezó la lista diciendo: Raúl Jiménez, confirmado como baja”, explicó sobre su molestia el progenitor del delantero de los Wolves.

Raúl Jiménez (Eric Alonso / MEXSPORT)

Padre de Raúl Jiménez confrontó al periodista de Fox Sports

Durante un programa de Fox Spots, el padre de Raúl Jiménez volvió a ser entrevistado, pero esta vez si apareció Fernando Cevallos.

“Eso que hizo no se vale aquí ni en China, es una vil y ruin mentira, es más, yo lo correría de la empresa Fox Sports”, declaró Jiménez Vega, quien también lo tachó de “periodista chafa”.

“Se vale opinar, pero las mentiras no deben permitirse, si tu fuente no es confiable y no lo corroboras, no puedes lanzar ese tipo de comentarios”, agregó en Fox Sports Radio.

“Lo que haces es un periodismo chafa, quiero una disculpa tuya porque es una mentira lo que dices, aunque le hayas atinado a los otro cuatro, fallaste con Raúl y eso te hace mentiroso”, dijo en pleno programa.

🔥¡LOS 5 SELECCIONADOS QUE NO VAN AL MUNDIAL!❌🇲🇽@FerCevallosF se enteró de 4 nombres que NO VAN a #FOXSportsEnQatar con Selección Mexicana:



🚨¡EXCLUSIVA!🚨



Raúl Jiménez❌

Jesús 'Tecatito' Corona❌

Jesús Angulo❌

Diego Lainez❌



¡Y el quinto nombre está en el aire! #LUP pic.twitter.com/5aQEbMDCf0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 4, 2022

Fernando Cevallos se defendió y negó disculparse

Fernando Cevallos no se quedó callado y también defendió su información que emitió el pasado 3 de noviembre en La Última Palabra.

“Mentiras no, uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar. Yo acerté cuatro de cinco, me falló uno y no se convierte en mentira”, respondió Cevallos, quien se negó a disculparse .

“Usted reconoce que su hijo no está al cien, mentira es decir que el Tata no se los había comunicado cuando ya lo había dicho. Lo único que le puedo pedir es que mentiras aquí no, se da información”, concluyó.

