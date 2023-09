Otro jugador extranjero quiere comenzar su proceso de naturalización para competirle a Memo Ochoa por el arco de la Selección Mexicana.

Memo Ochoa podría tener una fuerte competencia en la Selección Mexicana si es que un arquero exreanjero de la Liga MX logra naturalizarse.

Se trata de Tiago Volpi, actual portero de Deportivo Toluca quien nació en Brasil podría contemplar la opción de naturalizarse para poder representar al Tri.

Tiago Volpi anotó ante Bravos (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Tiago Volpi confiesa si hay pláticas con la Selección Mexicana

Tiago Volpi tiene 32 años de edad, y ya dejó claro que aún no tiene pláticas con algún dirigente de la Selección Mexicana para contemplar naturalizarse, pues piensa que nuestro país ya tiene grandes porteros y no sabe si tenga posibilidades de ser convocado.

“Quiero naturalizarme, quiero ser mexicano, pero nunca he hablado con nadie (de Selección) y ese no es el objetivo principal, no es para ir por estos medios a la Selección Nacional. Si te soy muy sincero, creo que México tiene porteros de muy buen nivel y no sé si sería yo una opción para estar convocado”, dijo.

Finalmente, Tiago Volpi mencionó que la naturalización es algo que ve lejano, pues no ha habido interés en él.

“Lo veo lejano, es complicado. Aquí hay porteros de buena calidad que pueden ejercer la función. A mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la Selección si no hay interés de las personas, se me hace feo estar como generando este tipo de opciones”, añadió.

Tiago Volpi y su amor por México

Tiago Volpi, dejó claro su cariño por México, pues su hija es mexicana y lleva 5 años en el país, por lo que el tema de la naturalización es algo que sí tiene presente pero la Selección Mexicana no sería el motivo principal.

“Llevo 5 años en el país, tengo una hija mexicana. Todos saben del cariño y del sentimiento que tengo por México. El tema de la naturalización va caminando, he hecho una gran parte de mi carrera aquí, de mi vida, me siento feliz en el país”, aclaró.

