Willer Ditta acaba de llegar a México con Cruz Azul y se encontró que uno de sus compatriotas, Julián Quiñones, quien está a la espera de completar los trámites poder así defender los colores de la Selección Mexicana.

Julián Quiñones llegó a México contratado por el Club Tigres desde que tenía 18 años de edad y no ha salido del país, casándose con una mexicana y teniendo próximamente un hijo.

Pero eso no le convenció al central Willer Ditta, quien criticó la acción del ahora delantero del Club América, al que enfrentará este fin de semana en una edición más del Clásico Joven.

Willer Ditta se va con todo contra Julián Quiñones

Willer Ditta, jugador de Cruz Azul indicó que no está de acuerdo en que Julián Quiñones juegue por la Selección Mexicana en vez de la de su país natal, Colombia.

“Es muy personal lo que decidió, seguramente porque llegó muy joven a México se siente identificado con el país”, dijo el zaguero venido del Newell’s Old Boys a Cruz Azul.

Pero aunque respete la decisión, no la comparte, ya que está muy ilusionado en ser llamado por el equipo nacional colombiano.

“Espero que se me dé el llamado, hasta ahora no he tenido la oportunidad pero tengo mucha ilusión en que en algún momento llegue. Hasta ahora no me ha alcanzado, así que tengo que concentrarme mucho más en Cruz Azul y seguro que tarde o temprano llegará”, dijo.

Estas palabras muy bien pueden calentar el juego de este sábado en el estadio Azteca entre el Cruz Azul equipo de Willer Ditta y el Club América, cuadro de Julián Quiñones.

Julian Quinones celebra su gol 1-1 de America durante el partido America vs Leon, correspondiente a la Jornada 06 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 26 de Agosto de 2023. (Adrian Macias / Mexsport)

¿Cuándo será llamado Julián Quiñones?

Julián Quiñones no fue llamado a la Selecciòn Mexicana para estos juegos amistosos que se realizarán en septiembre en los Estados Unidos, contra Australia y Uzbekistán.

El delantero del Club América además de naturalizarse mexicano, debe de realizar ciertos trámites ante la Concacaf para poder ser considerado para ser convocado.

Si todo sale bien el atacabnte bicampeón con el Atlas FC, será llamado para los juegos de octubre contra Alemania y Ghana.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok