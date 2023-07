Tiago Volpi es uno de los mejores porteros de la Liga MX, pero de igual forma ha acumulado un gran dato que deja en ridículo a un par de atacantes mexicanos como Diego Lainez y Alexis Vega.

El portero brasileño Tiago Volpi que defiende la cabaña del Deportivo Toluca, ha tenido un año en cuestión de goles anotados.

Con el penalti que marcó en el juego de la Leagues Cup, en donde el Deportivo Toluca derrotó 4-3 al Nashville, acumula seis goles en el año, en el 2023.

Mientras que Alexis Vega y Diego Lainez no pintan en ese rubro, un dato que puede ser considerado como brutal.

Tiago Volpi anotó ante Bravos (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Tiago Volpi, el portero con más goles que Alexis Vega y Diego Lainez juntos

Tiago Volpi, portero del Deportivo Toluca se ha convertido en un gran cobrador de penaltis, por lo que ya lleva más goles que Diego Lainez y Alexis Vega juntos.

El brasileño ha marcado cinco goles, tomando en cuenta el pasado torneo de Clausura 2023 con la Liga MX y en inicio del Apertura 2023, además de otro ante el Leagues Cup.

Alexis Vega, delantero del Club Chivas, apenas lleva la mitad. Anotó tres goles en el Clausura 2023 y en la Leagues Cup sigue en blanco.

En cambio Diego Lainez, atacante del Club Tigres, no ha anotado gol en su regreso a México. En el torneo pasado jugó doce partidos y no anotó. En el Apertura 2023 no ha debutado.

Los goles de Tiago Volpi han sido todos de penalti a los siguientes juegos:

Clausura 2023. Jornada 14, al Club Puebla.

Clausura 2023. Jornada 16, al FC Juárez.

Clausura 2023. Jornada 17, al Club Necaxa.

Apertura 2023. Jornada 2, al Cruz Azul.

Apertura 2023. Jornada 3, al FC Juárez.

Leagues Cup. Jornada 1, al Nashville FC.

Alexis Vega ha traicionado la confianza de Chivas y sus fans con sus declaraciones. (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

¿Qué les pasa a Alexis Vega y a Diego Lainez?

Alexis Vega, delantero del Club Chivas, es de los jugadores mexicanos que más cobran en la Liga MX. Al año, se dice, tiene ingresos por 32 millones de pesos.

Diego Lainez, atacante del Club Tigres, regresó del futbol de Europa, de Portugal, cobrando 33 millones de pesos.

Pero eso no lo han reflejado en la cancha con goles. Alexis Vega sólo ha anotado tres, aunque se lesionó al final del semestre pasado.

Diego Lainez no ha marcado en su regreso al futbol mexicano y quién lo dijera, Tiago Volpi, el portero de Toluca, lleva seis. Brutal dato.

