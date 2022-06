Oswaldo Sánchez lanza un dardo envenenado a Guillermo Ochoa; es mejor Keylor Navas, dice en pleno programa de TUDN.

Y es que en la transmisión previo al partido de la Selección Mexicana contra la Selección de Jamaica pusieron una recopilación de atajadas de Navas en el partido de repechaje.

Luego de eso, Oswaldo Sánchez mencionó algo que llamó mucho la atención, pues llenó de elogios a Keylor Navas y mencionó que era el mejor.

“Siempre atinado Keylor con grandes atajadas, no cabe duda que Costa Rica tiene al mejor portero de la Concacaf”, aseguró.

Con dicho comentario, dejó de lado por completo a Guillermo Ochoa quien es titular con la Selección Mexicana.

Tanto Keylor Navas como Guillermo Ochoa jugarán su tercer Mundial, pues ambos fueron figuras en Brasil 2014 y ahora esperan repetir la historia.

Asimismo, la diferencia de edad no es mucha , pues el mexicano tiene 36 y Navas es solo un año menor.

Guillermo Ochoa (Cristian de Marchena / Mexsport)

Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa es titular indiscutible en la Selección Mexicana y vivirá un Mundial más en Qatar.

En ese sentido, el arquero se ha ganado los elogios incluso de páginas inglesas, pues esperan que tenga una buena participación.

“La Copa del Mundo se aproxima y el gigante Ochoa está despertando”, se lee en un publicación de Troll Football.

Guillermo Ochoa y la mala relación con Oswaldo Sánchez

Guillermo Ochoa no tiene una buena relación con Oswaldo Sánchez y es que un video de 2010 ocasionó la ruptura.

Memo Ochoa se comió un gol y Oswaldo se encontraba en la tribuna, y en ese momento hizo un movimiento como si quisiera meterse a la cancha.

Digo gesto no fue tomado para nada bien por el portero americanista, pues a partir de ahí se dio su distanciamiento.

Aunque, más tarde Oswaldo Sánchez aclaró la polémica y agregó en charla con Andrés Vaca que no tendría razón para burlarse de él.

“Memo, no tengo la necesidad de burlarme de ti, ni lo haría nunca porque fuimos compañeros de profesión. Eso de alguna forma rompió la relación. No me burlaría nunca”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok