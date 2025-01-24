Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, no llegó a tiempo al pesaje previo a su combate contra Misael Rodríguez, el cual está programado para llevarse a cabo mañana en la Arena Potosí.

Mientras que Misael Rodríguez se subió a la báscula en la hora y lugar señalado por la comisión encargada de realizar la pelea, Omar Chávez llegó minutos tarde y no pudo dar el peso estipulado.

El paso máximo estipulado para este combate fue de 76.8 kilogramos: Chino Rodríguez cumplió en tiempo y forma al registrar 76.7kg, mientras que el hijo del Gran Campeón Mexicano se pasó por 600 gramos y registró 77.4 kilogramos.

Omar Chávez vs Misael Rodríguez: ¿Se llevará a cabo el combate en San Luis Potosí?

Aunque Omar Chávez sí terminó presentándose a la ceremonia, se pasó por más de medio kilo del peso estipulado, por lo que es probable que su combate contra Misael Rodríguez vuelva a cancelarse.

A pesar de que Omar Chávez se quitó todas las prendas que llevaba, pesó 77.4 kilogramos en el pesaje, por lo que su combate contra Misael Rodríguez programado para mañana en la Arena Potosí está en el aire.

Después de haberse bajado de la báscula, el Chino Rodríguez expresó su molestia por la falta de profesionalismo mostrado por parte del hijo de Julio César Chávez y aseguró que hablará con su representante para evaluar la mejor forma de proceder.

De acuerdo con información compartida por el periodista Luis Rodríguez, el entorno de Omar Chávez buscará llegar a un acuerdo con el equipo del Chino para poder llevar a cabo el combate.

Omar Chávez tampoco pudo dar el peso para la pelea pactada contra Misael Rodríguez en octubre

El combate entre Omar Chávez y Misael Rodríguez estaba programado para llevarse a cabo el pasado 6 de octubre del 2024 en Hidalgo, pero el hijo del Gran Campeón Mexicano tampoco pudo dar el peso en aquella ocasión.

Sin embargo, Businessman Chávez se pasó por 10 kilos en aquel pesaje, por lo que el equipo del Chino Rodríguez optó por no presentarse a la pelea y solamente Omar salió al ring.

A pesar de que se agendó la pelea para este sábado 25 de enero, Omar Chávez nuevamente ha presentado problemas para dar el peso y es probable que no se vuelva a llevar a cabo la pelea entre los pugilistas mexicanos.