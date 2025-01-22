Omar Chávez y Misael Rodríguez pelearán este sabádo 25 de enero, en un combate de box que se pospuso varios meses; te decimos a qué y dónde ver el duelo entre mexicanos.

Los boxeadores mexicanos Omar Chávez y su rival, Misael Rodríguez tuvieron que esperar tres meses para poder pelear, así que están listos para hacerlo este sábado 25 de enero en la Arena Potosí.

¿A qué hora y dónde ver la pelea Omar Chávez vs Misael Rodríguez?

Omar Chávez y Misael Rodríguez pelean este sábado 25 de enero en San Luis Potosí, una batalla vital para el futuro inmediato de ambos boxeadores.

Pelea: Omar Chávez vs Misael Rodríguez

Fecha: Sábado 25 de enero

Horario: 23:00

Sede: Arena Potosí

Transmisión: Canal 7 (Box Azteca)

¿Cómo llegan Omar Chávez y Misael Rodríguez a su pelea este sábado 25 de enero?

Omar Chávez, hijo del legendario Julio César Chávez, llega a la pelea contra Misael Rodríguez con récord de 50 peleas como profesional, 41 de ellas ganadas, 8 perdidas y 1 empatada; además de 28 nocauts.

La pelea más reciente de Omar Chávez fue en mayo de 2024, con victoria sobre Michi Muñoz Zavala, en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez de Tijuana.

Misael Rodríguez, rival de Omar Chávez este sábado 25 de enero, suma apenas 14 peleas profesionales y se mantiene invicto, con récord de 14-0 y 7 nocauts.

Cabe recordar que Misael Rodríguez fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero no pelea desde junio de 2023, cuando venció a Ricardo Banuelos en Chihuahua.

¿Por qué se canceló la pelea Omar Chávez vs Misael Rodríguez?

El sábado 6 de octubre de 2024 la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez en Pachuca, Hidalgo se canceló momentos antes de iniciar.

El viernes 4 de octubre, durante el pesaje ambos peleadores no tuvieron problemas de cara a su combate, pero Omar Chávez no marcó el peso pactado el sábado y la pelea se canceló.

La pelea se habría pactado en 76.5 kilogramos, y los púgiles no debían pesar más de 81 kilogramos a la hora de llegar a la arena. Misael Rodríguez detuvo la balanza en 78.6 kilogramos, mientras que Omar Chávez registró 84.