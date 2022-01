Harriet Robson, novia del futbolista Mason Greenwood denuncia que la golpeó; el Manchester United ya se encuentra investigando el caso.

Y es que la modelo de habría compartido fotografías en donde aparecen evidencias de los malos tratos de Mason Greenwood.

Este no sería el primer escándalo en que el jugador de 20 años de edad se involucra, pues cabe recordar durante su primera selección metió a dos modelos al hotel pese a las restricciones de la cuarentena por Covid-19

Tras este incidente en el 2020 Harriet Robson y Mason Greenwood se habrían tomado un alrededor de dos meses antes de continuar con su relación.

A través se cuenta en Instagram la modelo y novia del futbolista Mason Greenwood, Harriet Robson denunció haber sido golpeada.

Y es que en las historias de la plataforma, Harriet Robson compartió una serie de fotografías en donde mostró lo moretones y maracas de los supuestos tratos de Mason Greenwood.

Entre estas evidencias, la que más llamaría la atención es una fotografía en donde Harriet Robson aparece sangrado y denunció Mason Greenwood es el culpable.

“To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me. / Para todos los que quieren saber lo que Mason Greenwood realmente me hace.”

Harriet Robson