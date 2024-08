El futuro de Santiago Giménez en estos momentos se encuentra en un limbo, el futbolista sigue participando con el Feyenoord, pero Nottingham Forest volvió para insistir en su traspaso.

Cuando parecía que ya se habían rendido, Nottingham Forest regresó con más dinero para hacerse de los servicios de Santiago Giménez. Exactamente ofreció 33 millones de euros.

Es posible que el Feyenoord no esté conforme con esa cantidad, ya que el mexicano tiene un valor de 40 mde. Sin embargo lo que lo hace diferente, es que, según ESPN, Giménez está dispuesto a aceptar la oferta.

Por lo mientras, veamos todo lo que tiene que saber sobre el Nottigham Forest, ya que no es cualquier equipo, tiene gran historia en Premier League y en la Champions League.

Nottingham Forest: El equipo histórico de la Premier League que busca resurgir

Nottingham Forest Football Club, equipo al cual podría llegar Santiago Giménez, pertenece a la ciudad de Nottigham en Inglaterra. Actualmente juega en la Premier League.

Fue fundado el 1 de enero de 1865, en la última época, el Nottigham Forest ha sufrido altibajos, pero desde la temporada 22/23 se mantiene en la primera división y ahora buscan invertir para regresar a donde merece. Su actual presidente es Nicholas Randal y su entrenador es Nuno Espírito Santo.

Este equipo de Inglaterra juega en el Estadio City Ground, un escenario muy pequeño, solo tiene capacidad de 30,000 personas. Lo que también lo hace más exclusivo.

Su equipación es color roja desde 1863, esto en honor al italiano líder de las camisas rojas. De hecho, el Arsenal le copió el aspecto a este club.

Su escudo actual, lo utiliza desde 1973, representa el contorno de un árbol por el Bosque de Sherwood, mientras que unas líneas hacen alusión a Río Trent.

Jersey del Nottingham Forest de la temporada 24/25 (Nottingham Forest)

¿Cuántas Champions League tiene el Nottingham Forest?

Ahora pasemos a la mejor época de la historia del Nottingham Forest. Parece de película, pero es real. Resulta que a finales de los años 70, este club estuvo a punto de caer a la tercera división.

Y fue ahí que llegó el hombre que cambió todo: Brian Clough. Con este entrenador, muy controvertido, logró ascender al Nottingham Forest a la primera división, y dejó esta mítica frase: “Yo sé que Roma no se construyó en un día, pero es que yo no me encargué de ese trabajo”.

Después de esa hazaña, junto a grandes jugadores lograron arrebatarle la dinastía al Liverpool y en la temporada 1977-78 ganó la liga de Inglaterra.

A la siguiente pasó lo impensado, fueron bicampeones de la Champions League (Copa de Europa) en los años 1979 y 1980.