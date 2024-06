Los aficionados argentinos están en estado de alerta ante la designación de un árbitro mexicano para el próximo partido de la Selección Argentina en la Copa América 2024.

Esta decisión ha generado una ola de preocupación entre los seguidores argentinos, quienes temen que la nacionalidad del árbitro pueda influir de manera negativa en el desarrollo del encuentro.

El próximo partido de la Albiceleste en la Copa América se presenta como una prueba crucial, ya que marcará el cierre de la fase de grupos para los dirigidos por Lionel Scaloni.

¿Quién será el árbitro central en el próximo partido de Argentina en la Copa América 2024?

El árbitro mexicano César Ramos ha sido designado para arbitrar el próximo encuentro de Argentina en la Copa América 2024, enfrentando a Perú el próximo sábado. Esta noticia ha generado diversas reacciones entre los aficionados argentinos, quienes expresan preocupación y desconfianza en las redes sociales ante la designación del colegiado.

César Ramos, conocido por su participación en importantes encuentros internacionales, incluyendo el Brasil vs Costa Rica en esta misma edición de la Copa América, es objeto de controversia entre los seguidores argentinos. Algunos han manifestado su escepticismo sobre la imparcialidad del árbitro.

Las redes sociales han sido el canal principal donde los aficionados han expresado sus opiniones. Un usuario comentó: “Olvídate, este nos cobra todo en contra. Menos mal que ponemos suplentes y que estamos clasificados”.

Otro comentario destacó: “Nos va a bombear, no me importa porque estamos clasificados y así no nos toca un mexicano más en instancias finales”, reflejando el sentimiento generalizado de precaución entre los seguidores argentinos.

Tweet de aficionado

¿Cuándo y dónde ver el próximo partido de Argentina en la Copa América 2024?

El próximo partido de Argentina en la Copa América 2024 contra Perú está programado para el sábado 29 de junio del 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados argentinos y seguidores del futbol estarán atentos a cada desarrollo del partido, anticipando una actuación destacada de sus jugadores clave y confiando en obtener un resultado favorable que los acerque más al título de la Copa América 2024.