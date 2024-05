Nicolás Larcamón terminó su aventura por el futbol de Brasil dirigiendo al Cruzeiro, por lo que podría regresar a la Liga MX y ya habría algunos equipos interesados en sus servicios.

Un equipo de la Liga MX le habría hecho una oferta a Nicolás Larcamón, sin embargo, el director técnico argentino prefirió esperar la oferta de un club más grande.

Un equipo de los más grandes del futbol mexicano estaría muy cerca de despedir a su actual estratega, por lo que podría hacerle una oferta el ex entrenador del Puebla y del León.

¿A qué equipo de la Liga MX rechazó Nicolás Larcamón?

Nicolás Larcamón habría recibido una oferta de un equipo mexicano para regresar a dirigir a la Liga MX tras fracasar con su antiguo club, el Cruzeiro de Brasil.

Sin embargo, Nicolás Larcamón habría preferido esperar por una mejor oferta un club más importantes de la Liga MX, donde el entrenador argentino dejó una muy buena impresión en su paso por el Puebla.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, el Atlético de San Luis se contactó con el entrenador de Cruzeiro para que tomara al equipo tras la salida de Gustavo Leal.

Pero Nicolás Larcamón solo agradeció el interés mostrado y declinó la propuesta, pues sabe que algún equipo grande de la Liga MX, como Pumas, podría ofrecerle ser el director del equipo.

Nicolás Larcamón (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Nicolás Larcamón va a regresar a la Liga MX para dirigir a Pumas?

Nicolás Larcamón no tuvo la mejor de las suertes en el futbol de Brasil dirigiendo al Cruzeiro, por lo que podría regresar a la Liga MX para dirigir a un equipo grande como Pumas.

Luego de la salida del Turco Mohamed, Gustavo Lema no tuvo el torneo esperado dirigiendo a Pumas, por lo que la directiva universitaria podría intentar contratar a Nicolás Larcamón.

Aunque por ahora la salida de Gustavo Lema es solo un rumor, no nos extrañaría ver a Nicolás Larcamón en el conjunto universitario si no vencen al Pachuca en el Play In de la Liga MX.