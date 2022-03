Nicolás Larcamón renovaría su contrato con el Club Puebla hasta 2023, incrementando su cláusula de rescisión, lo cual sería una mala noticia para el Club América.

De acuerdo a información de David Medrano, la directiva del Club Puebla sostuvo una reunión con Nicolás Larcamón para renovarlo hasta el 2023, pues su contrato actual culmina en 2022.

El entrenador argentino se habría mostrado abierto a dialogar para que la renovación llegue a buen puerto, pese a que hay rumores que lo vinculan con el Club América.

Sin embargo, Nicolás Larcamón no presta mucha atención a esas noticias, pues sólo se enfoca en llevar al Club Puebla a lo más alto, como lo ha hecho desde su llegada.

“Sé que hay rumores, pero no (me concentro en eso). Lo que me importa es jugar instancias finales en mayo. Hoy, me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar”, dijo el DT este jueves.

Nicolás Larcamón (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Nicolás Larcamón y el Club Puebla: ¿de cuánto es su cláusula de rescisión? El contrato del argentino con La Franja es hasta 2022, por lo que si otro equipo lo quiere antes de esa fecha, deberá pagar.

De acuerdo a reportes, la cláusula de rescisión de Nicolás Larcamón rondaría los 900 mil - 1 millón de dólares (18.6 - 20.7 millones de pesos).

Sin embargo, si el Club Puebla logra renovarlo, dicha cláusula subirá, probablemente al doble, unos 2 millones de dólares (41.4 millones de pesos) , o incluso más.

Esa es la cantidad que el Club América tendría que desembolsar si quiere hacerse con los servicios del técnico “de moda” en el futbol mexicano.

Aunque parece que el equipo de Coapa no tendrá mucho problema con ese tema, pues para despedir a Santiago Solari tuvieron que pagar una cantidad similar o incluso superior.

Nicolás Larcamón: ¿Cómo ha sido su carrera como entrenador? Nacido en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el actual DT del Club Puebla comenzó su carrera en el Deportivo Anzoátegui de Venezuela.

Tras varios años en el futbol venezolano, Nicolás Larcamón decidió probar suerte en Chile, donde dirigió a Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

Fue para 2021 cuando el Club Puebla se fijó en el director técnico argentino para llevarlo a sus filas, ante la baja de Juan Reynoso; la mejor decisión que han tomado en los últimos años.