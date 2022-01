Nicolás Benedetti reveló que dejó de disfrutar del futbol durante su paso en el Club América, equipo del que salió para pasar al Mazatlán FC a partir de este torneo Clausura 2022.

En entrevista con ESPN, el futbolista colombiano aseguró que dejó de disfrutar de su profesión en ciertos momentos en los que todo le salió mal, tanto dentro como fuera de la cancha.

Nicolás Benedetti (Adrian Macias / Adrian Macias)

‘El Poeta’ Benedetti señaló que las lesiones, la falta de minutos y situaciones extra cancha le complicaron su etapa en la escuadra azulcrema.

“Sin duda que sí (dejó de disfrutar), no reconocer esas partes de la vida del futbol y decir que todo estaba bien es tirar mentiras”, dijo.

“Sin duda que sí (dejó de disfrutar), no reconocer esas partes de la vida del futbol y decir que todo estaba bien es tirar mentiras, obviamente que hubo momentos difíciles en los que hubo lesiones, no podía jugar, tenía pocos minutos, había cosas extra futbolísticas que obviamente te pegan y dejas de disfrutar un el momento pero estas situaciones son parte de la vida y son parte del fútbol en general y entonces si todo fuera fácil estaría todo bien, la vida es así, toca caerse y después levantarse y seguir adelante” Nicolás Benedetti. Exjugador Club América

Nicolás Benedetti considera que no fracasó en el Club América; no le guarda rencor a Solari

Nicolás Benedetti considera que no fracaso en su etapa con el Club América, pese a que no tuvo muchos minutos de juego y que la afición pidió su salida.

El futbolista colombiano, que ya hizo su debut con el Mazatlán FC, señaló que sus primeros torneos con el club logró demostrar toda su calidad futbolística.

Sin embargo, las lesiones constantes que sufrieron no le ayudaron a mantener el nivel, el cual jamás pudo recuperar y terminó saliendo del equipo.

“La verdad que no fue fracaso, yo llegué a una gran institución que me abrió las puertas, al principio logré demostrar mi talento y después tuve muchas lesiones que me mermaron y perdí continuidad”, señaló.

“La verdad que no fue fracaso, yo llegué a una gran institución que me abrió las puertas, al principio logré demostrar mi talento y después tuve muchas lesiones que me mermaron y perdí continuidad pero yo nunca lo llamaría fracaso porque aprendí muchas cosas como profesional, como persona y eso es lo que importa, obviamente que me queda un sentimiento negativo de que no pude demostrar todo mi talento pero nunca lo llamaría fracaso” Nicolás Benedetti. Exjugador Club América

Nicolás Benedetti (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Nicolás Benedetti también habló sobre su relación con Santiago Solari, entrenador actual del cuadro azulcrema con el que casi no tuvo minutos.

El colombiano aseguró que no le guarda rencor al estratega argentino y que incluso le agradeció tras su salida del conjunto azulcrema.

“La verdad que todo terminó muy bien, al final hablé con el Míster Solari y le di las gracias porque desde afuera se ve que todo está mal porque uno no juega pero no todo es así”, finalizó.

Nicolás Benedetti en el Club América

En el último torneo, el Apertura 2021, Nicolás Benedetti vio acción un total de 242 minutos repartidos en ocho partidos , en los que además registró una asistencia.

En general, en su paso por Coapa registró ocho goles y cuatro asistencias en un total de 52 partidos en los que tuvo participación dentro del campo de juego.