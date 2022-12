Neymar ha sido blanco de críticas por las múltiples fiestas que realiza y no estar concentrado con sus equipos. Esta vez volvió a estar en el ojo del huracán, por organizar una fiesta a pocos días de ser eliminado del Mundial Qatar 2022.

Y es que, de acuerdo con medios brasileños Neymar quería que ningún medio se enterara de la celebración, pero no fue posible, pues imágenes captaron a varias personalidades en la mansión de Rafaella, la hermana de Neymar en Sao Paulo.

Incluso, el que se dejó ver fue el futbolista Antony ingresando a la residencia. Pero, horas antes del festejo, Neymar subió una foto viendo la televisión con el surfista Gabriel Medina para apagar los rumores; finalmente no lo consiguió.

Neymar recibe críticas por organizar fiesta

En ese sentido, varios fans externaron su opinión al respecto y reprobaron las acciones de Neymar pues dejaron claro que no era la mejor opción después de la eliminación de Brasil.

“Me gusta mucho Neymar, me encanta verlo en la cancha, admiro su lucha por ganar la copa, el tipo fue eliminado hace 4 días, no ganó su SUEÑO, llora en la cancha, publica historias tristes. ¿Cuál es la cura? ¡Hacer fiesta! No me baja por la garganta, eso...”, se lee en Twitter.

Pero, otros tantos lo defendieron al decir que no podía quedarse triste y llorando todo el tiempo y si una fiesta lo iba a animar, estaba bien.

Aunque, no se sabe si Neymar jugará otro Mundial o no, pues prefirió no adelantarse y pensar con más tranquilidad sobre su futuro en la Selección.

Alguns jogadores da Seleção Brasileira já voltaram ao Brasil e fizeram uma festa na casa da família de Neymar, em São Paulo.



🗞 | 🎥 @gossipdodia pic.twitter.com/XMJHNXlziH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 13, 2022

Neymar tras la eliminación de Brasil en Qatar 2022

Neymar terminó el partido contra Croacia envuelto en lágrimas después de anotar un increíble gol que desafortunadamente no fue suficiente, pues les empataron en los últimos minutos del tiempo extra.

Ya en la tanda de penales, brasil no fue certero y fallaron, por lo que Croacia avanzó a las semifinales, dejando fuera a uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok