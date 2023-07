La Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Mangaratiba, dio a conocer que Neymar deberá pagar una multa por la construcción ilegal de una laguna artificial dentro de su mansión en su natal país.

La Secretaría del Medio Ambiente identificó que Neymar promovió la deforestación, la rotura de rocas y el desvío de un río para la construcción de un lago artificial dentro su casa que se encuentra en las afueras de Rio de Janeiro.

La mansión construida por Genesis Ecosistema celebró en redes sociales, la finalización de la obra, por lo que las autoridades al darse cuenta visitaron la mansión y se dieron cuenta de las infracciones cometidas por el futbolisa.

Esto provocó que la casa fuera embargada hasta que las autoridades correspondientes resuelvan el caso, además al futbolista se le impuso una multa por realizar obras prohibidas.

¿De cuánto es la millonaria multa que deberá pagar Neymar?

Tras construir una laguna artificial en su mansión que no contaba con los permisos correspondientes, la Secretaría de Medio Ambiente de Mangaratiba, le adjudicó una millonaria multa a Neymar.

La multa millonaria que debe pagar Neymar por violar las normas ambientales durante la renovación de su mansión es es de 3,3 millones de dólares. Equivalente a 56, millones 326 mil ,356 pesos.

Cabe señalar que cuando se dio esta situación, un día antes Neymar se encontraba en su mansión, en la cual se le pudo apreciar disfrutando dentro del lago, causante de su multa.

Neymar (especial)

Neymar tendrá 20 dias para la apelación de su multa

Ante la multa que le impusieron a Neymar por violar las normas ambientales, el futbolista tendrá 20 dias para apelar dicha multa.

Sin embargo, consultado por The Associated Press, un portavoz del delantero de 31 años prefirió no dar comentarios sobre la situación. Por lo pronto Neymar tendrá alrededor de 20 días para apelar la multa impuesta por la autoridades.

Mientras tanto, el futbolista de 31 años se recupera actualmente de una operación en el tobillo derecho, a la que se sometió en Doha en marzo. El atacante no juega desde febrero y han surgido dudas sobre su permanencia en el PSG.

