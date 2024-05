Necaxa enfrentará a Querétaro en el duelo que abrirá la ronda del Play in del Clausura 2024 en un partido que enfrentará a dos de los equipos revelación de esta temporada.

De acuerdo al portal Transfermarkt tanto Necaxa como Querétaro son dos de las tres plantillas con menor valor en el futbol mexicano, por lo que para ambas instituciones puede considerarse un logro haber llegado a estas instancias del torneo con vida.

Solamente Puebla tiene una plantilla con menor valor, de acuerdo a información del mismo sitio.

Cambindo en Necaxa (Eduardo Serratos / Mexsport)

Necaxa o Querétaro: ¿Quién llega mejor al Play in?

Tras haber caído en el último encuentro del Apertura 2024 por un marcador de 5-2 ante Rayados de Monterrey, Necaxa cayó hasta la novena posición, por lo que tendrá que medirse ante Querétaro para seguir con vida y avanzar a la liguilla.

Por su parte los Gallos Blancos empataron 1-1 su ultimo encuentro de la fase regular ante los Pumas, lo que les costó bajar posiciones en la tabla general pero aún así aseguraron el último boleto para disputar el Play in.

Horario y canal para ver el Necaxa vs Querétaro

Partido: Necaxa vs Querétaro

Sede: Estadio Victoria

Día y hora: jueves 2 de mayo a las 19:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: TUDN

El equipo que resulte vencedor de este encuentro se enfrentará al perdedor del duelo entre Pachuca y Pumas, partido que se ha visto envuelto en una polémica debido al tiempo de descanso que tendrán los jugadores del conjunto hidalguense debido al compromiso que tienen el martes contra América por la Copa de Campeones de la Concacaf.

El último partido del play in se disputará el próximo domingo 5 de mayo ya sea en el Estadio Hidalgo o en Ciudad Universitaria, ya que ambos equipos quedaron con un mejor lugar en la tabla que Necaxa y Querétaro.

Hasta el momento los únicos encuentros asegurados en la liguilla serán Toluca vs Chivas y Tigres vs Rayados, ya que los rivales tanto de Cruz Azul como de América saldrán de los equipos que disputarán el play in.