El Club Necaxa recibirá al Club Pumas en el Estadio Victoria de Aguascalientes para esta Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX y aquí te decimos la hora y canal para ver el partido en vivo.

Este viernes 13 de septiembre, el partido del Club Necaxa contra el Club Pumas será uno de los partidos estelares de la cartelera de la Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX.

Los otros cuatro partidos que se disputarán ese mismo día serán los del Club Puebla vs Club Querétaro, Atlas FC vs Club Pachuca, Club Tigres vs Atlético San Luis y Club Juárez vs Mazatlán FC.

¿Cómo llega el Club Pumas para el partido con el Club Necaxa?

Este próximo viernes 13 de septiembre el Club Pumas se enfrentará ante el Club Necaxa en la Jornada 7 del Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El Club Pumas llega en la novena posición de la tabla de posiciones con solo 3 victorias, 1 partido empatado y dos perdidos sumando 10 puntos. Ante dos derrotas consecutivas, el panorama para los felinos está en riesgo.

Asimismo, el Club Necaxa tampoco le ha ido tan bien en el torneo pues llega en la posición 11 con 2 partidos ganados, un empate y tres derrotas sumando 7 puntos.

En el último encuentro de Pumas, cayeron 3-1 ante el Club Tigres y los Rayos también sufrieron ante el Club Santos Laguna al caer 3-2 en la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX.

¿Dónde y a qué hora ver el partido del Club Pumas vs Club Necaxa de la Liga MX?

El duelo entre Pumas y el Necaxa será uno de los cinco partidos que se disputarán ese mismo día y comenzará a las 21:00 horas, Tiempo del Centro de México.