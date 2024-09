Jorge Campos, exfutbolista y actual comentarista de TV Azteca, explotó en contra de los directivos de la Liga MX y asegura que las decisiones que han tomado solo “están acabando el futbol”.

En una reciente entrevista, Jorge Campos habló sobre las diferencias entre la MLS y la Liga MX, y como es que ahora en Estados Unidos se priorizan los procesos.

Recordemos que tras la terrible actuación de la Selección Mexicana en Qatar 2022, los directivos del futbol mexicano prometieron un cambio para tener un mejor papel en el Mundial 2026, sin embargo poco se ha visto de diferente.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre las decisiones de los directivos de la Liga MX?

En una entrevista reciente junto a David Faitelson, Jorge Campos no se guardó nada y ahora habló sobre las decisiones que han tomado los directivos de la Liga MX y como han afectado el entorno del futbol mexicano.

“Te decía que la MLS iba a ser mejor que México, que los gringos iban a ser mejores que nosotros en un futuro en la Selección porque ellos ven las cosas a 20 años, a 30 años”, explicó Jorge Campos sobre la importancia de mantener los procesos tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana.

Además, el Brody añadió que: “Es triste todo lo que está pasando, se están acabando nuestro futbol y la verdad son gente, que no es la de hoy, llevamos 20 años que la mayoría no están ahí y no saben de futbol, no saben los procesos”.

“La verdad que es increíble es difícil a veces entender que siempre viene el amigo del amigo: ‘Ponme al amigo’ del otro amigo, al compadre. Y con mucho respeto hay muchos que no sabemos de futbol y me incluyo, yo no tengo la palabra mágica para cambiar”, mencionó Campos.

¡EL INMORTAL EXPLOTA CONTRA LOS DIRECTIVOS DE LA LIGA MX! 😡🗯️



Jorge Campos habló sobre la situación actual del futbol mexicano.



🗣️ "Y es triste todo lo que está pasando, se están acabando nuestro futbol"



📹 TUDNpic.twitter.com/8nHBeJn5j6 — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 10, 2024

¿Jorge Campos podría dirigir en la Liga MX?

Al se cuestionado sobre la oportunidad de dirigir a un equipo de la Liga MX, Jorge Campos explicó que ha tenido ofertas para estar en el banquillo de varios equipos, sin embargo “no le han gustado” las propuestas.

“Los proyectos me gustan como acá. Llevo casi 20 años viviendo acá y me gustan los proyectos a largo plazo (...) Que haya una continuidad y se forme algo grande, familiar, y en México no. Es negocio y negocio, queremos ganar mil millones mañana y eso es difícil, a menos que ganes la lotería”, finalizó Jorge Campos.