Una leyenda del boxeo mexicano, Don Nacho Bersitáin, reventó con todo al Canelo Álvarez, a quien consideró como un boxeador promedio que jamás estará a la altura de los más grandes.

Nacho Bersitáin, un legendario entrenador de boxeo, habló sobre la carrera del Canelo Álvarez, a quien siempre ha criticado por los rivales a los que enfrenta.

En entrevista con el podcast ‘ProBox TV’, Nacho Beristáin hizo fuertes declaraciones contra el Canelo Álvarez, a quien tachó de “mediano”, pues nunca llegará a ser el boxeador que la afición esperó.

“Canelo se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó. Me parece que es un boxeador regular, no me gusta ver sus peleas porque es decepcionante”, dijo.

“Lo único que (Canelo) ha ganado es billete, dinero, en eso sí, pero meterse en el corazón de la gente que ama el boxeo y ser ídolo, eso jamás. Cada vez se ve peor en el ring con la edad”, agregó Nacho Beristáin.

Canelo Álvarez, no en la misma mesa de Julio César Chávez: Nacho Beristáin

Nacho Beristáin fue más allá y aseguró que Canelo Álvarez jamás podrá sentarse en la misma mesa que Julio César Chávez o Juan Manuel Márquez.

De hecho, el legendario entrenador no incluyó al Canelo Álvarez en lo que él llamó la “columna vertebral” del boxeo mexicano.

“La columna vertebral del boxeo mexicana está reservada para Julio César Chávez como el número 1, Juan Manuel Márquez, Terrible Morales, Marco Barrera y Púas Olivares”, aseguró.

“Que me disculpen los entrenadores del Canelo o quienes lo siguen, pero no se puede sentar en la misma mesa que ellos”, finalizó.

¿Quién es Nacho Beristáin, legendario entrenador de boxeo que tundió al Canelo Álvarez?

Ignacio Beristáin, mejor conocido como don Nacho Beristáin, es un entrenador mexicano, miembro del Salón de la Fama del Boxeo y considerado como uno de los mejores entrenadores de la historia.

Entre sus pupilos se encuentran auténticas leyendas, comenzado por Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez, considerados dos de los mejores de la historia del boxeo mexicano.

Entre otros de sus alumnos notables se encuentran Ricardo ‘Finito’ López y Humberto ‘Chiquita’ González, ambos campeones del mundo y miembros del Salón de la Fama.

