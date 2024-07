El deporte está prohibido para las mujeres de Afganistán, sin embargo varias ellas están arriesgando sus vidas para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 pues recibieron amenazas de muerte.

Seis atletas irán en representación de la delegación afgana en los Juegos Olímpicos de París 2024 pero desafortunadamente las mujeres recibieron amenazas de muerte por el simple hecho de ir a participar.

Por lo tanto, al estar prohibido practicar cualquier tipo de deporte en Afganistán, el gobierno repudió y desconoció la participación de tres valientes mujeres que están dispuestas a pelear por sus aspiraciones.

Desde las primeras olimpiadas en la historia, que fueron celebradas en Atenas de 1896, sólo podían participar hombres y conforme el paso de los años, las mujeres pelearon por su derecho a ser vistas como deportistas.

Mujeres reciben amenazas de muerte por ir a Juegos Olímpicos de París 2024

Las mujeres de Afganistán arriesgarán sus vidas para ir a cumplir sus sueños a los Juegos Olímpicos de París 2024 pues su gobierno las obligó a mantener su anonimato e incluso han sido amenazadas de muerte.

En Afganistán está prohibido que las mujeres practiquen deporte, entre muchas otras cosas más y por lo tanto tres mujeres tendrán que ir con el equipo de refugiados, creado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

“En estos momentos, el deporte femenino está prohibido en Afganistán. Si el deporte femenino no se practica, ¿cómo pueden formar parte del equipo nacional”, dijo el portavoz talibán del ministerio de Deportes, Atal Mashwani.

Las mujeres atletas que arriesgarán todo son las hermanas ciclistas Fariba y Yulduz Hashimi, la velocista Kimia Yousofi, Manizha Talash de break dance y la judoca Nigara Shaheen.

Las terribles vivencias de las atletas afgnas para ir a los Juegos Olímpicos de París 2024

Manizha Talash escapó de los talibanes para poder bailar breakdance y formará parte del equipo de los refugiados junto con las ciclistas Fariba y Yulduz Hashimi, Kimia Yousofi y la judoca Nigara Shaheen en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Cuando sales de casa piensas siempre que quizás no vas a volver, porque los talibanes no dicen nada, tú no puedes pensar qué están pensando, pero sabes que cuando no les gustas, te matan”, platicó Manizha Talash.

“La gente trataba de atropellarnos con sus autos o motocarros. Nos arrojaban piedras”, contaron las hermanas Fariba y Yulduz Hashimi, quienes fueron hostigadas por practicar deporte.

La participación de estas atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024 serán un ejemplo para aquellas mujeres que son privadas de sus derechos básicos que tienen sueños como cualquier persona.