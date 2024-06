El mundo del futbol mexicano ha sido sorprendido con la noticia de la reciente muerte de Roberto Loco Martínez, quien fuera el primer mexicano en anotar un gol en el Estadio Azteca.

Roberto Loco Martínez escribió su nombre con letras de oro en la historia del futbol mexicano, luego de que en un partido entre el Club Necaxa y el Valencia se convirtiera en el primer futbolista mexicano en anotar un gol en el Estadio Azteca.

Aunque el partido terminó en derrota del Club Necaxa por un marcador de 3-1, el Loco Martínez hizo historia con su anotación.

De acuerdo con el sitio Soy Fútbol, Roberto Loco Martínez murió el pasado jueves 23 de mayo a los 86 años de edad en su residencia en la Ciudad de México.

¿Quién fue Roberto Loco Martínez, el primer mexicano en anotar gol en el Estadio Azteca?

Originario de Guanajuato, Roberto Loco Martínez fue un futbolista profesional mexicano que debutó a los 20 años y que será recordado por se el anotador del primer gol en el Estadio Azteca con el Club Necaxa el 5 de junio de 1966.

A pesar de que su gol marcó un hito en la historia del futbol mexicano y del Estadio Azteca, Roberto Loco Martínez no cuenta con un reconocimiento en el recinto: “Había una placa pero la quitaron, no sé por qué. Yo mismo fui incluso a recoger mi camisa de manta del Necaxa que había donado, porque no tienen memoria ni respeto por los que hicieron algo de historia, aunque sea poquita”.

Su carrera como futbolista profesional llegó a su fin a la edad de 35 años en la Segunda División del futbol mexicano, sin embargo no se alejó del deporte, ya que posteriormente fue entrenador y luego formador en escuelitas.

Como formador tuvo un paso por la escuela del Club América y en las fuerzas básicas del Club Necaxa con sede en Cuautitlán Izcalli.

¿De qué murió Roberto Loco Martínez?

De acuerdo con información proporcionada por uno de sus cuatro hijos al portal Soy Fútbol, el motivo de la muerte de Roberto Loco Martínez fue un accidente cerebral a los 86 años de edad.

En los últimos años, Roberto Loco Martínez había pasado por problemas económicos y se vio obligado a vender la playera con la que anotó el gol que lo convirtió en el primer mexicano en marcar un gol en el Estadio Azteca.

“Hace como unos cinco años me dieron 20 mil pesos por ella, se la vendió a un amigo que es coleccionista, ya no lo he vuelto a ver, tengo otras dos playeras, pero esas ya no las voy a vender. La vendí por la necesidad, me la pagaron bien, en su momento me ayudó económicamente” mencionó Roberto Loco Martínez en una de sus últimas apariciones ante los medios de comunicación.