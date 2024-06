Igor Lichnovsky vuelve a estar en el ojo del huracán al meterse en una nueva polémica con David Faitelson con sus declaraciones subidas de todo contra el periodista de TUDN.

En los últimos meses, David Faitelson e Igor Lichnovsky han demostrado que no tienen una buena relación, pues se han dicho de todo en redes sociales, pero ahora, el defensa del Club América lo llevó al siguiente nivel.

Y es que el chileno aprovechó una transmisión que hacía con sus compañeros de la Triiisecta, Miguel Layún y Kevin Álvarez, para mandar un fuerte mensaje amenazando al periodista deportivo.

Igor Lichnovsky amenaza a David Faitelson en transmisión en vivo

Este lunes 3 de junio, los integrantes de la Triiisecta: Kevin Álvarez, Miguel Layún e Igor Lichnovsky hicieron una transmisión en vivo a través de Instagram, donde el último amenazó a David Faitelson.

En la parte final de la transmisión en vivo, Kevin Álvarez le preguntó a Igor Lichnovsky sobre su supuesta entrevista con David Faitelson, por lo que el defensa chileno aseguró que no se vende.

Sin embargo, también aprovechó para recordar el momento cuando David Faitelson fue agradecido por Cuauhtémoc Blanco aquella tarde soleada en el puerto de Veracruz.

“Me ofrecieron hacer una entrevista, pero me conoces y no me vendo de esa manera. Lo podemos hablar, pero me puede entrar el instinto del Cuauh”, dijo el defensa del Club América.

Igor Lichnovsky le habría negado entrevista a David Faitelson

La amenaza de Igor Lichnovsky se dio después de que David Faitelson arremetiera contra el defensa del Club América por una supuesta entrevista que le negó.

“El sol quema en el desierto, el águila cazadora no necesita trabajar porque ya comió, pero el buitre tiene hambre. El buitre cambia su naturaleza por un día, y decide hablar con el águila cazador y le dice si pueden ser amigos, al menos por una entrevista y así comer de su plato”, escribió Igor Lichnovsky sobre la supuesta entrevista negada a David Faitelson.

“Veo que tiene otro talento además de “socialité”, “caddy”, “wedding crasher” y defensa central del América…Este personaje es todo una “caja de pandora”...”, respondió el comentarista de TUDN.