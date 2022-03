La Major League Baseball (MLB) tendría juegos oficiales en México de 2023 a 2026, según información del periodista Evan Drellich, de ‘The Athletic’; los partidos se jugarían en la CDMX.

Las Grandes Ligas han vuelto a sus planes de internacionalización y volverán a tomar en cuenta a la Ciudad de México.

El periodista Evan Drellich, ‘The Athletic’ sacó a la luz un calendario de los planes de internacionalización del beisbol estadounidense, donde se considera a la CDMX como sede del 2023 al 2026. Estos juegos se realizarían en el mes de mayo.

MLB en México hasta 2026

El beisbol de los Estados Unidos se prepara para la campaña del 2022, después de llegar a un acuerdo entre el sindicato y los dueños de los equipos, que puso en serio peligro la temporada.

Las Grandes Ligas regresan a la Ciudad de México

Entre los acuerdos que surgieron entre peloteros y dueños, está el regresar a los planes de internacionalización , realizando juegos de temporada regular en otros países.

Dentro de los calendarios de los próximos años, se ha tomado en cuenta a varios países, varias ciudades, entre ellas la Ciudad de México.

El calendario dado a conocer, pone a la capital, como sede de series, del 2023 al 2026, todas ellas a celebrarse en el mes de mayo.

Además para el inicio de la temporada, se han tomado en cuenta al continente asiático en el 2024 y específicamente a Tokio en el 2025.

Londres y París, tendrán series del 2023 al 2026, mientras que San Juan, Puerto Rico sería sede para torneos de clasificación al Clásico Mundial en septiembre del 2025 y 2026.

Para juegos de postemporada, se ha considerado Corea y Taiwán y Latinoamérica , en el 2022 y 2023.

¿Cuándo fue la última vez que Las Grandes Ligas vinieron a México?

La última ocasión en que Las Grandes Ligas visitaron México, fue en el 2019, cuando se realizaron tres series en el estadio de los Sultanes de Monterrey.