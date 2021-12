Mikel Arriola aclara la polémica en el partido de Atlas: “No tengo duda de la integridad del arbitraje”, dijo el presidente de la Liga MX.

Luego de que el arbitraje en los últimos partidos del Apertura 2021, fuera blanco de críticas por las decisiones que se tomaron.

Muchos arremetieron contra los silbantes pues se creía que Atlas FC fue favorecido, empezando por el partido frente a Pumas donde muchos reclamaban penal a favor de los auriazules por la falta sobre Juan Ignacio Dinenno que le dejó una fractura en la nariz.

Por otro lado, en la gran final para muchos uno de los goles de los rojinegros no tuvo que ser validado por un presunto fuera de lugar.

Mikel Arriola (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Mikel Arriola responde de manera contundente

No obstante, a pesar de las críticas, Arriola respondió en conferencia que confía plenamente en cada uno de los silbantes.

“No me queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros, nuestros equipos arbitrales no es excepción que vayan mujeres”.

Además, mencionó que para él, las actuaciones fueron buenas y tiene evidencia de ello , por eso es que se atrevió a opinar.

" Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas, fue un compromiso en el que el árbitro tenía estadio lleno, generó una actuación consistente, en donde pudo con el partido. No me metería como presidente de la Liga MX en controversias basadas sin evidencia”

“El arbitraje en México se ha ido profesionalizando, se han traído temas tecnológicos, el presidente de la FMF, presentó en la asamblea del día seis, los avances en reducción de los errores no forzados y esos resultados son alentadores, el arbitraje es subjetivo y siempre genera opiniones encontradas. Para eso, en la FMF y la Liga MX, hemos abiertos espacios para que los clubes puedan poner sus críticas”, agregó.

Atlas FC, campeón de la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

Atlas FC en el Apertura 2021

Pese a las polémicas, los rojinegros se coronaron campeones después de 70 años y la afición estalló en el Estadio Jalisco.

Atlas tuvo un buen paso en el torneo y la final contra León fue un auténtico espectáculo pues todo se definió en la tanda de penales y Julio Furch fue el encargado de anotar el gol del triunfo.

Los festejos han seguido, entre personalidades del mundo del deportes y negocios en Jalisco, han hecho una gran celebración por el campeonato.