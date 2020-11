Hace un año, Mike Tyson se unió a una petición que buscaba eliminar la marihuana de la lista de sustancias prohibidas en el deporte profesional.

México.- Mike Tyson admitió haber fumado marihuana previo a la pelea que sostuvo ante Roy Jones, misma que marcó su regreso a los cuadriláteros luego de 15 años de permanecer en el retiro.

Al ser cuestionado por USA Today acerca de si había consumido marihuana antes del combate contra Roy Jones, Mike Tyson, de 54 años, no sólo contestó de manera afirmativa, sino que además señaló que fuma dicha sustancia a diario, por ende, aseguró que jamás lo dejará de hacer.

“No puedo dejar de fumar, he fumado durante mis peleas y tengo que hacerlo, lo siento. Soy un fumador, fumo todos los días, nunca dejaré de fumar” Mike Tyson

El ex campeón de los pesos pesados ha sido uno de los personajes que ha defendido el consumo de marihuana con mayor vehemencia, incluso en 2019 apoyó una petición para que tal hierba fuera eliminada de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Asimismo, Mike Tyson tiene su propia compañía de cannabis, es por ello que, como dijo en la misma entrevista, no ve su consumo como algo negativo, pues explicó que la marihuana lo tranquiliza.

“No tiene ningún efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es solo lo que hago y cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay principio, no hay fin” Mike Tyson

Ultimas noticias #Tyson y #RoyJonesJr dan positivo en la prueba antidoping se cree que fue por culpa de #wizkhalifa y #SnoopDogg aquí están las imágenes. pic.twitter.com/mFLyXLivHS — james (@james_jr_villa) — james (@james_jr_villa) November 29, 2020

Aunque eso sí, el otrora ídolo del boxeo confesó que lleva tres años sin consumir cocaína , la cual, señaló, es una droga muy diferente a la marihuana.