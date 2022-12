Miguel Layún fue sincero respecto las áreas de oportunidad que tiene la Selección Mexicana y aseguró que en México no hay un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Y es que, el jugador del Club América, Miguel Layún aseguró para ESPN, que en México hay buenos jugadores pero nadie por encima de Messi y CR7.

“Tenemos que ser conscientes, en México no existe un Cristiano Ronaldo ni tampoco un Lionel Messi, nosotros tenemos buenos jugadores, pero no hay nadie que pueda estar por encima”, aseguró.

Por otro lado, dijo que el Tri puede salir adelante en conjunto mostrar un buen nivel: “Yo creo que la fuerza de México siempre ha sido como un colectivo”, agregó.

Miguel Layún sobre el cambio generacional de la Selección Mexicana

Por otro lado, Miguel Layún dijo en una entrevista para TUDN, que el cambio generacional en un equipo es algo que lleva tiempo y no se da de un momento a otro.

Incluso, mencionó que para hacerlo en la próxima justa mundialista en 2026, nuestro país “ya va tarde”, pues tienen que ofrecer algo diferente a la gente.

“Yo creo que vamos tarde, me parecería algo realmente sorprendente, y me parecería más una casualidad que destaquemos mucho en diferencia de un Mundial a otro y más bien lo que hay que pensar es que ofrecer algo diferente a la gente porque también eso es otra cosa, nos estamos olvidando del espectador y reitero nosotros somos espectáculo para la gente, si la gente no existe nada”, dijo.

Por último, dejó de lado las esperanzas de que México llegue en mejor forma para la Copa Mundial de 2026.

“No creo que un plan de cuatro o tres años sea suficiente para llegar a la mejor forma posible a un Mundial, el cambio generacional no se hace de un mundial para otro, es una mentira que la gente quiere creer, los jóvenes tienen que tener una preparación para llegar en su momento importante y que el cambio generacional realmente exista de la manera correcta”

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok