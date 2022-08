Cristiano Ronaldo se cobró la crítica del ex futbolista, Jamie Carragher quien aseguró que ningún equipo quería al astro portugués.

En ese sentido, Cristiano Ronaldo le hizo tremendo desplante en el encuentro entre el Manchester United y el Liverpool.

Y es que, en un video se observa que lo deja con la mano estirada, Cristiano Ronaldo saluda a todos pero a Carragher se lo salta a pesar de que estiró su mano para saludarlo.

Sin duda alguna, Cristiano no está para nada contento en el Manchester United, pues sabe que no podrá jugar la Champions League y su desempeño no ha sido el mejor.

Aunque mucho se ha hablado de su salida, la realidad es que no hay una oferta formal por el futbolista portugués.

"Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo", dijo Carragher hace unos días.

Jamie Carragher y las críticas contra Cristiano Ronaldo

Jamie Carragher aseguró que la situación cambió mucho para Cristiano Ronaldo pues vive una situación complicada en el Manchester United y no hay equipo que lo quiera.

“Siempre pensé que su vuelta (a la Premier) fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren”, dijo.

Por otro lado, aseguró que ni el mismo director técnico lo quiere, pues ha habido varios problemas en el vestidor.

“Y creo que, si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”, agregó.

Cristiano Ronaldo y su posible llegada al Napoli

De acuerdo con medios italianos, Cristiano Ronaldo estaría muy cerca de llegar al Napoli.

Napoli entraría en la lucha por hacerse de los servicios del astro portugués y el mexicano, Chucky Lozano entraría en un intercambio.

