Miguel Layún se llevó el regaño de su esposa, por trolear a su compañero de equipo, Álvaro Fidalgo en un live de Instagram.

Y es que Miguel Layún molestaba a Álvaro Fidalgo diciendo que “todos querían un hijo suyo”, pero como lo dijo en voz alta, su esposa reaccionó.

“Oye, te tengo que advertir. Tiene que tener cuidado porque la gente quiere que le hagas un hijo a la hermana, a la prima, a la mamá…”, dijo el futbolista.

Pero, de inmediato su esposa le dijo: " Oye, ¿qué te pasa? Respeta” a lo que el jugador respondió: “Amor, yo sólo estoy leyendo los comentarios”.

Más tarde, Miguel Layún dijo en tono de broma que ya no podía hablar, pues lo iban a regañar: “Mago, Mago, así me la vivo. No puedo hablar porque me regañan, wey”.

A @Miguel_layun lo regaño su esposa en el Live de Instagram por molestar a @Alvaro10fidalgo porque todos quieren hijo suyo jajaja🦅😂🇺🇦 pic.twitter.com/DDWLjfUzxn — Luis Ernesto (@LuisErnestoP95) May 1, 2023

Álvaro Fidalgo en el Club América

Álvaro Fidalgo renovó este año con el Club América y mencionó que rechazó varias ofertas para quedarse en Coapa.

“Está bien que otros equipos se fijen en ti, por lo que estás haciendo pero al final todo fue fácil. Todos estábamos de acuerdo que queríamos extender dos años, que queríamos seguir juntos, queda muchísimo por hacer, intentar conseguir títulos. Es verdad que el teléfono sonó pero tenía muy claro que quería seguir en América, estoy muy feliz aquí”, dijo.

Por otro lado, dijo que no se ha planteado irse con otro equipo en la Liga MX, pues su lugar es en el Club América.

“En ningún momento me planteé irme a otro equipo en México. El América me dio una oportunidad increíble hace dos años, que podía jugar en Primera División y hacer grandes cosas, lo único que puedo hacer para agradecer es ganar títulos”.

Club América y su próximo partido

El Club América se enfrentará en los cuartos de final con un rival por recibir el próximo miércoles 10 de mayo.

