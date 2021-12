Miguel Layún posee una playera de Cristiano Ronaldo firmada gracias a Chicharito Hernández , el jugador azulcrema compartió la historia a través de su cuenta de Instagram.

El futbolista contó a través de sus redes sociales que creyó que había perdido uno de sus más grandes tesoros; una playera firmada por Cristiano Ronaldo. La camiseta se la regaló el jugador en un partido amistoso en tre el América y el Real Madrid en 2010.

Y es que Layún se mudó se casa y en el proceso de empacar y desempacar, por fin encontró la playera del Real Madrid autografiada por uno de los mejores jugadores del mundo.

“Estoy feliz porque apareció esta camiseta que había perdido desde la mudanza. Ya al fin puedo respirar que apareció. La historia es de un América contra Real Madrid, el Bicho venía utilizando el número nueve, pero esa pretemporada ya anunciaba su cambio al número siete tan tradicional que le conocemos” , dijo Miguel Layún.

Además, contó que fue gracias a Chicharito Hernández que consiguió que la firmara, cuando el mexicano llegó al cuadro merengue. Miguel Layún también confesó que la guardó sucia.

“Toda sucia, no se lavó y luego mi hermano chicharrón que me hizo el favor de que me la firmara. Gran regalo de Navidad porque reapareció la camiseta del Bicho” , dijo.

El jersey que Cristiano Ronaldo le regaló a Miguel Layún



🎥 IG: @miguel_layun pic.twitter.com/ZdcXdQVyOk — Zeltzin Zamora (@chamagola9) December 27, 2021

Miguel Layún en Club América

Miguel Layún regresó para vivir una nueva etapa en el conjunto de Coapa. Luego de que llegó por primera vez en 2013 y a pesar de las críticas, se conviritó en un jugador muy importante.

Aunque hubo un momento que no atravesó por su mejor racha, se vistió de héroe en el torneo Clausura 2013 al anotar el gol del triunfo frente a Cruz Azul.

Un año después, Miguel Layún se colocó como capitán indiscutible del conjunto y siguió sumando minutos, para después salir con destino a Watford FC donde tuvo un fugaz paso.

En 2015, se hizo oficial su llegada al FC Porto y aunque tuvo un inicio complicado , poco a poco fue sumando minutos.

Miguel Layún (Victor Posadas / MEXSPORT)

Club América en el Apertura 2021

Los azulcremas marcharon como líderes casi todo el torneo, pero quedaron descalificados en los cuartos de final, por ello esperan revertir lo hecho y mejorar.