Miguel Herrera reaccionó a la eliminación del Club Tigres de la Concachampions 2023 a manos del Club León, y tras haber haber declarado anteriormente que el equipo se “está haciendo viejo”.

Miguel Herrera no pudo evitar quedarse callado luego del fracaso que el Club Tigres firmó el pasado miércoles 3 de mayo, a pesar de partir como favorito en la eliminatoria frente al Club León.

El ex técnico de la escuadra felina y hoy estratega del Club Tijuana, intentó ser lo más diplomático posible para evitar encender nuevamente la polémica por sus comentarios del pasado.

“La verdad no hay nada qué hablar, es una situación a la cual ya no me toca dirigir, ya no me toca opinar; es una situación desafortunada, porque es un gran club, pero bueno, así es el futbol, León hizo un buen partido y nada más”, comentó.

“ No sé si pesó la edad en la eliminatoria , la verdad habrá qué preguntarle a la directiva. Yo ahora estoy muy concentrado en armar a Xolos y creo que es un gran reto para mí”, finalizó el Piojo.

Miguel Herrera. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Miguel Herrera habla sobre la polémica de los pagos de multa por descenso en la Liga MX

Miguel Herrera habló sobre la polémica suscitada en días anteriores luego de los comentarios del hijo de Ricardo Salinas Pliego asegurando que “nadie paga las multas por descenso” en la Liga MX.

El Piojo comentó que todo se trataba de un mal entendido, y que al menos en lo que respecta a la directiva que encabeza a Xolos, todo se ha hecho conforme a lo establecido.

“Ya se aclaró eso, fue un error de la entrevista. Pero acá (en el Club Tijuana), todo se ha pagado en tiempo, en su momento, lo que les ha tocado”, explicó.

El técnico de 55 años de edad ya trabaja en el proyecto fronterizo para el próximo torneo de la Liga MX y tras haber tenido un comienzo difícil durante su gestión como entrenador de Tijuana.

Miguel Herrera (Julian Guerrero / MEXSPORT)

Club Tijuana: Estadísticas en el Clausura 2023

Posición: 15°

Puntos: 17

Victorias: 3

Empates: 7

Derrotas: 7

Goles a favor: 19

Goles en contra: 29

