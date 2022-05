Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, descartó totalmente que esté pensando en dirigir a la Selección Mexicana en Qatar 2022.

En los últimos meses se había mencionado a Miguel Herrera como el elegido para estar al mando de la Selección Mexicana de Futbol, en caso de que Gerardo Martino no se recuperara de sus problemas de salud.

Los rumores crecieron cuando el mismo Piojo dijo que el Tata debería dar un paso al costado si no estaba sano , lo que le acarreó muchas críticas y hasta regaño de la directiva.

Pero ahora reiteró que no, que no va por el Tricolor, a pesar de que Martino aún no se recupera de sus problema de retina en el ojo derecho.

Miguel Herrera le dice no a la Selección Mexicana

Miguel Herrera dijo que no dirigirá a la Selección Mexicana en Qatar 2022.

En declaraciones realizadas a Telediario, el Piojo negó que vaya a volver al equipo nacional, por lo menos no en este proceso.

“No, en este Mundial no (dirigiré a la Selección). La verdad es que estoy muy contento en el Club Tigres”, mencionó el técnico mundialista en Brasil 2014.

Reiteró que sería “tonto de mi parte decir que quiero ir a otro lado cuando estoy en un equipo extraordinario, a donde tenía muchas ganas de venir”.

Miguel Herrera dejó al Club América en diciembre del 2020, después de un mal semestre con el equipo, pero sobretodo, por sus constantes fricciones con rivales y árbitros.

Por eso, el técnico reiteró que si salía de las Águilas, “si me llegaba una posibilidad, quería que fuera Tigres. Tenían un gran técnico (Ricardo Ferretti) , que dejó la vara muy alta, así que hay que trabajar mucho para igualarla”.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Miguel Herrera compara al Club Tigres con el Club América

Miguel Herrera mencionó que dirigir a un club tan mediático a nivel nacional, como lo es el Club América, es parecido a dirigir al Club Tigres.

“La presión es similar, en ambos equipos se busca estar al máximo. Ambos manejan planteles vastos , así que no hay muchos pretextos”, señaló.

Sobre el momento que vive el Club Tigres, que espera rival para los cuartos de final, Herrera mencionó: “Ahora sí viene lo bueno,. Estaremos listos, con los jugadores sanos”.