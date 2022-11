Miguel Herrera se sigue metiendo en problemas grandes a gran boca. El Piojo ahora ninguneó al Club América , equipo con el que ha logrado sus más grandes éxitos.

Al dar la conferencia de prensa donde explicó su despido del Club Tigres, al extécnico de la Selección Mexicana, le salió el rencor que aún le guardad a las Águilas, equipo en el que también fue despedido por temas extra cancha.

Miguel Herrera fue recientemente despedido como técnico del Club Tigres, cuando le faltaban seis meses de contrato.

A pesar de haber entregado resultados respetables, dos semifinales y unos cuartos de final, el llamar “viejo” al plantel regio fue algo que la directiva no aguantó y decidió cortar su proceso.

Miguel Herrera ninguneó al Club América

Miguel Herrera volvió a meterse en problemas gracias a sus declaraciones.

Ahora “ninguneó” al Club América, al llamarlo equipo “ese”.

En la conferencia de prensa que dio para explicar su salida del Club Tigres, al Piojo se le salió el rencor que aún le guarda a las Águilas.

“Lo que pasó con América, después de todo lo que le había dado al equipo ese, no me la perdonaron, me la cobraron. Y hoy por una palabra no me la están perdonando, me la están cobrando, entonces no tengo deuda con nadie”, indicó el extécnico de la Selección Mexicana.

Me cansé de defenderte y hablar de todo lo bueno que nos diste, pero hoy con esa declaración te vas a la mierda por siempre, @MiguelHerreraDT.



”El equipo ese” te puso en el mapa, porque antes de eso eras un nadie, entrenador de clubes chicos. pic.twitter.com/CA8aOFjbjv — Alfredo Serrano 9 (@Alfredo_S9) November 13, 2022

Los despidos de Miguel Herrera

El historial de escándalos de Miguel Herrera es amplio, y ahora se ha agrandado por el tema de los despidos de los que ha sido objeto como director técnico.

En el 2015 fue echado de la Selección Mexicana, al agredir al comentarista Christian Martinolli justo después de haber ganado la Copa Oro de la Concacaf.

En el 2020, el Piojo fue despedido del Club América al pelear con los auxiliares del LAFC al ser eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Ahora fue despedido por insultar al plantel del Club Tigres.

