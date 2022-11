Miguel Herrera rompió el silencio tras ser destituido del cargo de director técnico del Club Tigres, este jueves 10 de noviembre en exclusiva con David Faitelson y Roberto Gómez Junco.

Miguel Herrera habló sobre cómo se dio su salida del Club Tigres, además aprovechó para lanzar un dado a Mauricio Culebro y a la directiva de la escuadra felina tras su despido.

El Piojo contó para el programa Cronómetro todos los detalles de la decisión de la directiva del conjunto regiomontano, y cómo lo sorprendió que el equipo lo quitase del puesto de entrenador para el Clausura 2023.

“Esta misma cara de sorpresa la tuve yo. En casa de Mauricio Culebro me dijeron. Me dieron una razón muy ambigua , porque los resultados no daban” comentó.

Del mismo modo, el estratega mexicano de 54 años de edad prometió que profundizará en el tema deportivo en los siguientes días, ofreciendo una conferencia de prensa para ello.

Miguel Herrera reconoce su error tras haber llamado ‘viejos’ a jugadores del Club Tigres

Miguel Herrera se arrepintió de haber dicho que el Club Tigres era un equipo viejo, todo esto después de cesado del cargo de entrenador el pasado miércoles 9 de noviembre.

“Lo primero que dije fue ‘la regué’, porque no es viejo; es una palabra que no se tiene que usar. Es un equipo maduro que ha ganado todo y que, por todas las circunstancias del mundo tiene que renovarse” explicó.

Así mismo, el Piojo defendió su trabajo con la escuadra felina durante los tres torneos que dirigió, pues fue de los pocos técnicos que se mantuvieron en su puesto en la Liga MX durante ese tiempo.

“Si tú comparas el año y medio del proceso con Tigres con todos los equipos, solamente hay dos que mantuvieron al mismo técnico y soy el único que tiene 60% de partidos ganados. El futbol es así...” finalizó.

Miguel Herrera: Números con el Club Tigres

Partidos dirigidos: 63

Victorias: 87

Empates: 43

Derrotas: 45

Porcentaje de efectividad: 57.67%

