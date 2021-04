La conductora de deportes teme por su vida tras las amenazas de muerte y violación que ha recibido

Michelle Pérez, exporrista del Cruz Azul y ahora conductora de deportes, denunció las amenazas de muerte y violación que ha sufrido por parte del tuitero ' @IvanAlejandro_oficial ' desde hace más de un año. El video fue colgado en su cuenta oficial de Twitter.

"Hoy quiero pedirte que me escuches porque realmente lo necesito. Estoy viviendo algo terrible que jamás nadie quisiera vivir", dice Michelle Pérez en el video donde también denuncia que las autoridades la culparon de recibir amenazas por publicar muchas fotos en Instagram.

Amenazas que ha recibido Michelle Pérez

Michelle Pérez hizo públicas las amenazas que ha recibido por parte del tuitero '@IvanAlejandro_oficial', quien desde hace más de un año la acoso con insistentes mensajes de los que ella no se había percatado hasta el pasado el domingo 4 de abril del año 2021, cuando le dijo que la mataría, no sin antes violarla.

"Si tú, el que me amenazaste, estás viendo esto, quiero que sepas que no te tengo miedo y voy a salir corriendo a gritarlo a todo el mundo porque no estoy sola" Michelle Pérez.

Asimismo, amenazó con quemarla viva, descuartizar y desaparecer su cadáver . Por este motivo, Michelle Pérez acudió con las autoridades, donde la culparon por ser figura pública y compartir muchas fotos. También le aconsejaron que, para estar segura y seguir viva, tenía que cerrar todas sus redes sociales, abrir unas nuevas y pedir una identificación a cada persona que quiera seguirla.

"Si mañana soy yo, abracen a mi mamá": Michelle Pérez

" No es mi culpa trabajar en tener redes sociales y no es mi culpa querer tenerlas. No me van a callar diciéndome que borre mis cuentas para sobrevivir", comentó Michelle Pérez en Twitter (su último recursos para salvaguardar su vida) ante la incompetencia de las autoridades por las amenazas de muerte y violación que ha recibido.

"¿Qué es no exagerar, hasta qué punto deben llegar las cosas para que no sea una exageración, hasta que me violen o hasta que me maten?" Michelle Pérez

De igual manera, narró que personas a su alrededor la tomaron de exagerada por denunciar, pues seguramente era alguien loco que se respaldaba tras un celular. No obstante, y pese a lo difícil que fue hacer el video, se dijo inspirada por el movimiento feminista para realizar su denuncia: "Si mañana soy yo, abracen a mi mamá. Y por favor, no permitan que esto siga pasando".