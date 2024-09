El México vs Nueva Zelanda marca el inicio de la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana; aquí puedes seguir las acciones del partido completamente en vivo.

Después de darse a conocer el regreso de Javier Aguirre al Tri, ahora acompañado de Rafa Márquez, por fin este sábado 7 de septiembre es su debut vs Nueva Zelanda.

Este será el primer partido de México en la Fecha FIFA de septiembre, pues unos días después, el martes 10, se medirá a Canadá en Houston.

Alineación del México vs Nueva Zelanda

Selección Mexicana: Raúl Tala Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Luis Romo, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Santiago Giménez,

Nueva Zelanda: M. Crocombe, T. Payne, M. Boxall, J. Bell, M. Garbett, M. Stamenic, C. Wood, L. Cacace, T. Smith, B. Old, K. Barbarouses.

México vs Nueva Zelanda: Historial de la Selección Mexicana vs los All Whites

Si bien el México vs Nueva Zelanda es un duelo que no se ha dado muchas veces, si existe un historial entre la Selección Mexicana y los llamados All White.

No cabe duda de que el duelo más recordado entre México y Nueva Zelanda fue el partido de repechaje para el Mundial de Brasil 2014.

El conjunto mexicano, ya dirigido por Miguel Herrera, goleó a los All Whites 5-1, mientras que la vuelta en Wellington terminó 2-4, para un marcador global contundente de 9 a 3.

Historial de duelos México y Nueva Zelanda: