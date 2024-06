El entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, rompió el silencio sobre el rumor que ha corrido recientemente de que Memo Ochoa está vetado y aclaró la situación de una vez.

Con la baja del portero Luis Malagón, hay mucha incertidumbre para la Selección Mexicana en la Copa América 2024 y Jaime Lozano decidió aclarar la situación sobre el veto de Memo Ochoa y su posible regreso.

El DT Jimmy Lozano tuvo un difícil comienzo en los partidos amistosos rumbo a la Copa América 2024 pues primero cayó dolorosamente 4-0 ante Uruguay y luego perdió ante Brasil con la inesperada baja de Luis Malagón.

El arquero Julio González no pudo frenar a la selección de Brasil en su último encuentro amistoso previo a la Copa América 2024 y el elegido para defender el arco en el debut del Tri será Carlos Acevedo.

¿Memo Ochoa está vetado de la Selección Mexicana?

Con la baja de Luis Malagón, se corrió el rumor de que Memo Ochoa podría regresar con la Selección Mexicana pero como no fue así, dijeron que el veterano estaba vetado y Jaime Lozano rompió el silencio.

El DT Jaime Lozano aclaró que a pesar de que Memo Ochoa no fue convocado para la Copa América 2024 no significa que está vetado de la Selección Mexicana y que hubo otros criterios para no llamarlo.

“No, ni ha estado ni va a estar vetado Memo. No hay jugadores vetados en la selección. ¿En qué me basé? En una lista grande que tenemos que dar a Conmebol. Estaba Acevedo. Acevedo estaba hace un año salió de selección por lesión y me parece que ha venido en alza al equipo” declaró Jaime Lozano.

Aunque muchos no están de acuerdo con las opciones de Jimmy Lozano, el entrenador insiste en darle una oportunidad a Carlos Acevedo para que se gane su lugar en el Tri.

"No hay jugadores vetados de la Selección"



Jimmy Lozano habla sobre si Memo Ochoa podría regresar para jugar en la Copa América tras la baja de Malagón.#CarnavalAzteca pic.twitter.com/A5k3sshe7V — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 9, 2024

¿Cuándo debutará la Selección Mexicana en la Copa América 2024?

La Selección Mexicana ya tuvo su probadita de lo que será la Copa América 2024 y después de dos derrotas consecutivas en sus partidos amistosos contra Uruguay y Brasil, se deberán preparar para enfrentar a Jamaica.

El Tri de Jaime Lozano formará parte del Grupo B junto con Jamaica, Venezuela y Ecuador y, su primer debut contra Jamaica el próximo sábado 22 de junio a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

Esta será un verdadera prueba para la Selección Mexicana ya que su inicio no fue nada bueno y ya empezaron a surgir las interrogantes sobre si podrán llegar a las semifinales.