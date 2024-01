Martín Aselmi acaba de llegar a Cruz Azul pero ya tendría problemas en el vestuario, lo que pondría en duda su continuidad en el equipo.

Apenas llegó a Cruz Azul y Martín Anselmi ya estuvo envuelto en polémica por una diferencia que tuvo con el jugador Juan Escobar.

En los últimos días, el escándalo se desató al interior de Cruz Azul por un malentendido entre Juan Escobar y Martín Anselmi, pues el jugado r no estaría muy contento con las decisiones del nuevo técnico y su salida estaría muy cerca.

El inicio de la pelea habría sido porque el técnico no consideró al jugador como titular, es por eso que se tomó la decisión de que el futbolista busque a otro equipo antes de que se cierre el mercado de pases.

Es por eso, que luego de la controversia, el periodista René Tovar mencionó que no sólo ha sido el pleito entre Juan Escobar y Anselmi lo que pondría en duda su continuidad, sino que al interior del club hay varias personas que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado el técnico.

Martín Anselmi tiene problemas en Cruz Azul

Martín Anselmi da su versión sobre lo ocurrido con Juan Escobar

Luego de la polémica y múltiples declaraciones, Martín Anselmi dio su versión sobre lo ocurrido con Juan Escobar y dijo que fue el propio jugador el que decidió ir a buscar otras opciones.

“Jugamos en equipo, lo primero que hacemos es analizar el plantel, con qué jugadores cuento, y a partir de ahí conformamos el plantel, Juan Escobar es perfecto para nuestro modelo de juego”, mencionó.

Incluso mencionó que ya habían hablado con él y que escobar había manifestado querer ir en busca de otros retos.

“El jugador lo entendió, además se disculpó, hablamos con él, manifestó buscar un nuevo reto en su carrera y respetamos eso, no garantizamos a un jugador que será titular, esos son mis valores, me gusta que me conozcan bien”.

Cruz Azul y su debut en el Clausura 2024

Cruz Azul debutó en el Clausura 2024 en un encuentro ante Club Pachuca, fue su primer partido en el Estadio Azulgrana.

Aunque, La Máquina perdió por la mínima ante Club Pachuca a pesar de haber sido locales.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok