Cruz Azul y el CF Pachuca comienzan su camino en el Clausura 2024 este sábado 13 de enero para la Jornada 1 del nuevo campeonato en la Liga MX.

Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes después de más de cinco años para verse las caras con el CF Pachuca, en el arranque del Clausura 2024.

Martín Anselmi hace su presentación como director técnico de La Máquina frente a la afición celeste, misma que exigirá resultados desde el primer minuto, debido a lo ocurrido en las últimas temporadas.

Por otro lado, Guillermo Almada buscará arrebatarle puntos importantes al cuadro local, y comenzar a devolverle la identidad que le imprimió a los Tuzos desde su llegada al club.

Comienza el partido

Cruz Azul y Pachuca comienzan con las acciones de la Jornada 1 del Clausura 2024. 0-0, minuto 1.

Cruz Azul vs CF Pachuca: Alineaciones del partido

Cruz Azul: K. Mier, W. Ditta, C. Vargas, G. Piovi, I. Rivero, E. Lira, L. Faravelli, C. Rodríguez, C. Rotondi, U. Antuna y G. Fernández.

CF Pachuca: C. Moreno, S. Barreto, A. Aceves, G. Cabral, R. López, J. Hernández, P. Pedraza, E. Bautista, E. Sánchez, O. Idrissi,

La afición recibe a Cruz Azul en su regreso al Estadio ‘Azul’

Los fans de la escuadra celeste han recibido con buena cara a su equipo en su regreso al ‘Estadio Azul’, donde jugaron por última vez en abril del 2018.

¡Cruz Azul llega al Estadio Ciudad de los Deportes! 🚂



